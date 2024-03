Environ 12 MDH alloués à la valorisation touristique de la ville de Chefchaouen

16/03/2024

Une enveloppe budgétaire d'environ 12 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la mise en œuvre d’une convention de partenariat pour la valorisation touristique de la ville de Chefchaouen.



A cet égard, le Conseil provincial de Chefchaouen, réuni récemment en session extraordinaire, a examiné le seul point à l'ordre du jour relatif à l'adoption d'une convention de partenariat pour la valorisation touristique de Chefchaouen, entre le ministère de tutelle, le ministère de la Culture et d’autres partenaires régionaux, provinciaux et locaux.



Cette enveloppe est mobilisée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire (4 MDH), le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication (1 MDH), le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4 MDH), le Conseil provincial de Chefchaouen (1 MDH) et la commune urbaine de Chefchaouen (2 MDH), rapporte la Map.



Cette convention porte sur la réhabilitation et la valorisation touristique de la place Outa El Hamam, la réhabilitation et l'équipement du centre d'hébergement touristique, la réhabilitation et la modernisation du musée ethnographique, ainsi que l'aménagement d'un espace d'exposition et de vente des produits de l’artisanat local.



De plus, cet accord, qui vise à établir les bases d'un développement global et durable, ambitionne également de promouvoir la valorisation de la source d'eau Rass El Maa, à travers la création d'un centre d'interprétation de la source et de l'histoire de Chefchaouen, ainsi que la mise en place de panneaux de signalisation et de circuits touristiques.