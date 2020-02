Entretiens militaires maroco-pakistanais à Rabat

L’inspecteur général des FAR reçoit le général Qamar Javed Bajwa

22/02/2020

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces Armées Royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des FAR, a reçu, jeudi au niveau de l'état-major général des FAR à Rabat, le général Qamar Javed Bajwa, chef d’état-major de l’armée de terre du Pakistan.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Pakistan à Rabat, des chefs de bureaux concernés de l’état-major général des FAR, des inspecteurs des Forces Royales Air et de la Marine Royale, ainsi que des membres de la délégation pakistanaise, ont porté sur l’état des lieux des relations de coopération militaire entre les forces armées des deux pays, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

La coopération militaire entre le Royaume du Maroc et la République Islamique du Pakistan est ponctuée par l’échange de visites de hauts responsables, relève la même source, notant que les deux responsables ont examiné les moyens à même d’encourager et d’élargir les perspectives de cette coopération.

Le général Qamar Javed Bajwa, chef d’état-major de l’armée de terre du Pakistan, effectue une visite de travail au Royaume, du 19 au 23 février 2020, à la tête d’une délégation militaire de son pays.

Le programme de la délégation pakistanaise prévoit une visite au Collège Royal de l’enseignement militaire supérieur de Kénitra, indique le communiqué.