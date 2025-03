Entretiens maroco-mexicains sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire

18/03/2025

Une délégation parlementaire marocaine a eu des entretiens à Mexico avec plusieurs responsables mexicains sur les moyens de consolider la coopération parlementaire et la coordination sur les questions d'intérêt commun.



Ces entretiens ont eu lieu samedi en marge de la participation des parlementaires marocaines aux travaux de la Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), qui s’est tenue dans la capitale mexicaine.



Lors de ce rendez-vous international, la délégation marocaine était composée des députées Laila Ahl Sidi Mouloud du Rassemblement national des indépendants (RNI), Nadia Benzedfa, du Parti authenticité et modernité (PAM), Aicha El Karji, de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), et Hind El Ghazali, conseillère du RNI.



Ces rencontres ont été l’occasion de mettre en lumière l’expérience du Royaume en matière de promotion de la représentation des femmes au sein des institutions législatives et politiques, ainsi que le rôle du dialogue parlementaire dans le renforcement des partenariats législatifs et la défense des intérêts communs.



La délégation marocaine s’est ainsi entretenue avec le président de la commission des relations extérieures du Sénat, Alejandro Murat Hinojosa, et la présidente de la commission de l'égalité des sexes de la Chambre des représentants, Martha Elena Patricio.



Les parlementaires marocaines ont également eu des discussions avec la députée Cynthia López Castro, chef du Bureau des femmes parlementaires, et la députée Anahí González Hernández, sur les moyens de renforcer la présence des femmes dans les institutions législatives et les perspectives d’échange d’expériences sur les lois et les initiatives soutenant la participation politique des femmes.



Ces rencontres ont également permis de mettre en avant les réformes entreprises par le Maroc pour renforcer la représentation des femmes —notamment l'inscription du principe de parité dans l'article 19 de la Constitution— et le rôle des femmes dans le gouvernement actuel, où elles occupent sept des 23 portefeuilles ministériels.



La délégation marocaine a, par ailleurs, salué les progrès réalisés par le Mexique dans ce domaine, en particulier après l'élection de Claudia Sheinbaum comme première femme présidente du pays, outre les avancées de la parité hommes-femmes au Congrès fédéral et dans les gouvernements locaux, ce qui reflète, indique-t-on, une évolution significative dans le renforcement de la participation politique des femmes.



Les rencontres ont également permis d'aborder des questions liées aux énergies renouvelables, et aux défis migratoires, compte tenu des positions des deux pays en tant que points de transit majeurs des migrants.