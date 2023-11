Entretiens maroco-belges sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines sécuritaires

02/11/2023

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a tenu, mercredi à Rabat, une séance de travail avec le vice-Premier ministre, ministre de la Justice belge, ainsi qu’avec l'administratrice générale par intérim de la Sûreté de l’Etat en Belgique, en visite de travail au Maroc.



Selon un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), les entretiens ont été l'occasion de faire le point sur la coopération entre les deux pays dans les différents domaines sécuritaires d'intérêt commun et d'examiner les moyens de la renforcer et de l’élargir, de manière à faire face aux défis et menaces croissants liés au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée.



Cette rencontre, poursuit la même source, s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Pôle de la DGSN et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire à renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale et l'échange de toutes les informations et expertises, à même de neutraliser les dangers de la menace terroriste et de démanteler les réseaux du crime organisé ainsi que leurs ramifications transnationales.



Selon le communiqué, la rencontre témoigne de la place du Royaume du Maroc en tant que partenaire fort et stratégique dans les efforts régionaux et internationaux visant à renforcer la sécurité, à relever les défis sécuritaires et à faire face aux dangers terroristes.