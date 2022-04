Entretien téléphonique entre S.M le Roi et le Souverain hachémite de Jordanie

20/04/2022

Voici un communiqué du Cabinet Royal :

"SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a eu lundi 18 avril 2022, un entretien téléphonique avec Son frère Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume hachémite de Jordanie. Cet appel téléphonique a été l’occasion pour SM le Roi, que Dieu Le préserve, de s’assurer de l’état de santé du Souverain jordanien après l’opération chirurgicale réussie qu’il a subie récemment. Les entretiens entre les deux Souverains ont porté sur les développements et les événements que connaissent la ville d’Al Qods et la Mosquée Al Aqsa suite aux incursions dans les lieux sacrés et aux agressions des fidèles, partant en cela de la présidence par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, du Comité Al Qods et de la tutelle hachémite de SM le Roi Abdallah II sur les lieux sacrés islamiques et chrétiens à Al Qods Acharif. Les deux Souverains ont considéré que cette escalade est de nature à attiser les sentiments de rancœur, de haine et d’extrémisme et à anéantir les chances de relance du processus de paix dans la région".