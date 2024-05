Entreprises touristiques : la 2ème étape de la Caravane "GO SIYAHA" fait escale à Casablanca

01/05/2024

La région de Casablanca-Settat a accueilli, lundi, la deuxième étape de la caravane "GO SIYAHA" qui est un programme d'appui aux entreprises touristiques souhaitant proposer des produits d'animations novateurs et établir leur transition vers des pratiques plus durables et innovantes.



Organisé en partenariat entre le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, l'Agence Maroc PME et le Conseil Régional du Tourisme de Casablanca-Settat, cet événement a rassemblé plusieurs acteurs économiques et touristiques engagés dans le développement et la promotion du secteur dans la région, indique-t-on dans un communiqué.



Le programme "GO SIYAHA", qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du Tourisme 2023-2026, s'engage à accompagner les entreprises touristiques en vue de dynamiser le secteur et développer une offre d'animation innovante et diversifiée, fait savoir la même source, notant que cette escale à Casablanca, rappelle ainsi le rôle actif que joue la région dans la réalisation des objectifs de cette feuille de route.



Axé sur trois filières thématiques, notamment le MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), City break et les Circuits culturels, l'enrichissement de l'offre d'animation au sein de la région est primordial. "Nous sommes heureux de participer à la journée GO SIYAHA à Casablanca, où nous observons un fort enthousiasme des porteurs de projets et des acteurs de tous l'écosystème touristique. 12 caravanes avec les Conseils Régionaux du Tourisme, fédérations et associations sont en cours de déploiement en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et Maroc PME, afin de promouvoir GO SIYAHA dans les régions. J'invite donc tous les opérateurs à participer activement à cette initiative dans leurs régions respectives, contribuant ainsi à la montée en puissance des métiers du tourisme", a dit Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), cité dans le communiqué.



Il est à noter que depuis le lancement du programme le 14 février 2024, une série de réunions ont été organisées en partenariat avec divers acteurs économiques et touristiques dans plusieurs villes du Maroc. Ces rencontres ont suscité un vif intérêt de la part des entrepreneurs touristiques, des cabinets de conseil et des experts techniques, qui ont manifesté un fort intérêt pour le programme en raison du soutien qu'il accorde aux entrepreneurs touristiques.



En marge de cet évènement, des séances individuelles ont été organisées pour accompagner les entreprises souhaitant s'inscrire au programme.