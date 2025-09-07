Entrepreneuriat social : Des jeunes porteurs de projets à l'honneur à Casablanca

07/09/2025

La 2ème édition d’Innovation Factory, un programme d’entrepreneuriat social axé sur la jeunesse, a été couronnée, jeudi à Casablanca, par une cérémonie de clôture mettant à l’honneur des jeunes entrepreneurs porteurs de solutions innovantes et durables, issus de Casablanca-Settat et d’autres régions du Royaume.



Initié par "Ashoka Arab World" et "Alwaleed Philanthropies", en partenariat avec le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE), ce programme permet aux participants de suivre un parcours s’étalant sur plusieurs mois, comprenant des ateliers d’idéation, des formations intensives et un mentorat conçu pour transformer des idées en projets sociaux viables.



La cérémonie de clôture a été marquée par l’annonce des neuf projets lauréats sur les 14 finalistes, sélectionnés par un jury d’experts sur la base de leur innovation, de leur pertinence sociale et de leur durabilité. Ces projets bénéficieront d’un accompagnement en incubation personnalisé pendant six mois, et les meilleures initiatives ont également bénéficié d’un soutien financier.



A cette occasion, la vice-présidente d’Ashoka Global et directrice régionale d’Ashoka Arab World, Iman Bibars, a souligné l’importance de ce programme qui vise à accompagner des projets sociaux portés par des jeunes.



"Notre ambition est que chaque jeune devienne un acteur du changement. Innovation Factory est le fruit d’un partenariat fort, centré sur les 20-35 ans", a-t-elle indiqué, dans une déclaration à la MAP.



"Lors de cette édition, nous avons reçu plus de 470 candidatures. Après plusieurs phases de sélection et de formation, les projets retenus ont été incubés durant plusieurs mois, avec un suivi étroit", a-t-elle fait savoir.



Pour sa part, le président fondateur du MCISE, Adnane Addioui, a mis en avant l’impact social et économique concret des projets présentés. "Nous sommes aujourd’hui à Casablanca pour valoriser les résultats de ce deuxième cycle. Plusieurs jeunes ont participé au programme, et 14 projets ont été retenus pour leur pertinence et leur impact sur le terrain", a-t-il expliqué, dans une déclaration similaire.



M. Addioui a relevé que ces projets, déjà opérationnels, couvrent des thématiques stratégiques, notamment l’éducation, le recyclage, l’environnement ou encore les infrastructures locales.



La directrice provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Casablanca-Anfa, Bouchra Arif, a, quant à elle, affirmé que cette initiative constitue un modèle de partenariat fructueux visant à mettre en valeur le potentiel créatif de la jeunesse marocaine, ajoutant que ce programme a offert aux participants une occasion de développer leurs compétences et de transformer leurs idées innovantes en projets concrets à fort impact.



Mme Arif a souligné que le ministère accorde une importance particulière à l’ancrage des valeurs d’innovation et de l’esprit d’initiative au sein du système éducatif national, relevant que cela se traduit à travers de nombreux projets ambitieux lancés dans les établissements scolaires, notamment le programme des "Écoles Pionnières".



La cérémonie de clôture a été marquée par la participation notamment de représentants gouvernementaux, des incubateurs et des acteurs de la société civile.