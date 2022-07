Entrée en matière réussie pour le Onze national

CAN féminine-Maroc-2022

04/07/2022

La sélection marocaine féminine de football s'est imposée face à son homologue burkinabée sur le score de 1 but à 0 (mi-temps 1-0), samedi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match d'ouverture (groupe A) de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2022).



La capitaine de l’équipe nationale, Ghizlane Chebbak, a ouvert le score d’un coup franc à la demi-heure de jeu (29è).

Pour le compte de la même poule, le Sénégal devrait affronter l’Ouganda, dimanche sur la pelouse du même stade.

L'équipe nationale rencontrera l'Ouganda, mardi prochain, avant de défier le Sénégal trois jours plus tard.



Après 22 ans d'absence de la compétition, les Lionnes de l’Atlas tenteront de faire mieux que leurs deux précédentes participations, où leur parcours s’était arrêté au premier tour (1998, 2000).



Les Marocaines se sont régalées devant un public acquis à leur cause, constitué principalement de jeunes supporters venus nombreux assister à cette fête du ballon rond, conjuguée au féminin.



Les Burkinabées, très agressives, ont bien géré la pression des vingt premières minutes qui ont connu quelques assauts de l’équipe nationale, notamment par l’entremise de Rosella Ayane et Salma Amani.

Elles ont fini par craquer à la 29è minute sur un coup franc bien exécuté par la sociétaire de l'AS FAR, Ghizlane Chebbak.



Lors de la seconde période, les Marocaines n'ont pas réussi à inscrire un deuxième but pour assurer leur victoire, mais ont su gérer leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Il s’agit de la première confrontation officielle entre les deux sélections féminines du Maroc et du Burkina Faso. Elles s’étaient affrontées en amical en octobre 2017 à Salé et la rencontre s’est soldée par un nul 1-1.



Les Burkinabées participent à leur toute première compétition continentale après une campagne qualificative réussie. Elles ont éliminé le Bénin (victoires à l’aller 2-1 et au retour 3-1) et la Guinée-Bissau (victoires à l’aller 6-0 et au retour 1-0).



La cérémonie d’ouverture de cette compétition s’est déroulée en présence, notamment, du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, du président de la Fédération Royale marocaine de la discipline (FRMF), Fouzi Lekjaa, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa et de plusieurs autres personnalités.



Le groupe B de ce rendez-vous qui se tient à Rabat (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah et Complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan) et à Casablanca (Complexe sportif Mohammed V), se compose du Cameroun, de la Zambie, de la Tunisie et du Togo, alors que la poule C comprend le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana.



Le Nigeria, seule nation à avoir pris part à toutes les éditions, a soulevé le trophée à onze reprises, en 1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 et 2014 sous l’ancienne appellation Championnat d'Afrique de football féminin. Depuis 2014, les Super Falcons ont remporté les éditions de 2016 et 2018 de la Coupe d’Afrique des nations féminine.



La Guinée Equatoriale avait remporté les deux autres éditions en 2008 et 2012.

Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, les quatre demi-finalistes empocheront directement leurs tickets pour la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande à l’été 2023.



L’édition Maroc-2022 connaît également la participation, pour la première fois, de douze équipes au lieu de huit auparavant.



La CAN féminine verra, pour la première fois dans l’histoire du tournoi, l’utilisation de l'assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pour l'ensemble des 28 matches.



Programme du lundi

Groupe C

18h00 : Nigeria-Afrique du Sud

21h00 : Burundi-Botswana

Déclarations

Reyland Pedros

Sélectionneur du Maroc



"C’était un match difficile. L’essentiel reste les trois points de la victoire. Démarrer la compétition avec un succès d’entrée ouvre des perspectives intéressantes. On savait que tous les matches seront difficiles. Le Maroc n’est pas le favori de la CAN. On travaille depuis un an pour préparer ce tournoi. On aurait pu mieux faire face au Burkina Faso.

Nous avons joué devant un grand public. C’est toujours une belle surprise de voir des spectateurs nombreux dans les stades. On espère jouer nos prochains matches devant un public pareil, ce qui montre que l’équipe nationale est attractive.

A la fin du match, on craignait de concéder un but. On a fait un match satisfaisant. Ces trois points vont nous aider à bien avancer et préparer nos deux prochains matches".



Pascal Sawadogo

Entraîneur du Burkina Faso

«Nous avons joué un grand match. J’ai dit aux joueuses qu’on doit offrir du spectacle au public. Lors de la première mi-temps nous avons essayé de presser et créer des difficultés à l’équipe marocaine. Lors de la seconde période, on s’est amélioré, mais nous ne sommes pas parvenus à marquer, à cause surtout de la précipitation.

On a eu pas mal d’occasions. Ça peut se corriger lors des prochains matches si on maintient le cap. Nous allons aborder nos prochains matches avec le même état d’esprit. Les joueuses ont acquis désormais une certaine expérience qu'elles vont faire valoir".



Ghizlane Chebak

Capitaine de la sélection marocaine élue femme du match

«Les trois points sont très importants pour la suite de la compétition. Les joueuses de l’équipe nationale disputent leur première CAN. Nous avons joué sous une grande pression. C’était notre premier match devant un public aussi nombreux.

On s’est procuré beaucoup d’occasions, mais on a échoué à les concrétiser. L’essentiel est la victoire. Le Burkina Faso n’est pas un adversaire facile. Notre objectif était de débuter la CAN avec une victoire. J’espère que nous serons plus concentrées lors des prochaines rencontres».