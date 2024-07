Entre mer et montagne, Al Hoceima demeure une destination très prisée par les estivants

19/07/2024

La province d'Al Hoceima regorge desplages paradisiaques entourées de beaux paysages naturels, faisant d'elle une destination très prisée par les touristes et visiteurs en quête de fraîcheur, de tranquillité et de détente.



Certains estivants préfèrent profiter des plages proches de la ville, tandis que d'autres savourent les merveilles de la nature marine loin de la foule et du bruit de la ville, notamment les amateurs d'aventures et de nature sauvage.



Au cours des dernières années, certaines plages auparavant méconnues ont acquis une renommée nationale, malgré l’accès difficile en raison de l'absence de routes goudronnées, ce qui en fait des destinations idéales pour les visiteurs en quête de calme et de beauté naturelle, comme la plage de Taydiwine au village de Taoussart dans la commune de Rouadi, connue sous le nom de "Plage des 700 marches", ainsi que les plages de Boumeksoud, Makram, et Tikkit.



Si l'accès à ces plages est difficile via des routes terrestres accidentées, d'autres plages, cachées entre deux montagnes et accessibles uniquement par bateau, se distinguent par leur beauté saisissante, en s'érigeant en refuge idéal pour les amateurs de calme et d'eaux limpides, telles que Tharanka, Tarkhsount et la plage de Jebron.



A cet égard, Mohamed Abdelmalek, un Marocain résidant à l'étranger, natif de Tétouan, a choisi, avec un groupe d'amis, de visiter la plage de Taydiwine, se disant impressionné par les atouts naturels dont regorge la province d'Al Hoceima, en particulier cette plage idyllique qui attire de nombreux visiteurs et estivants, en raison de ses eaux cristallines, son environnement à couper le souffle, et sa vue splendide.



Il a, en outre, noté que le désir de visiter cet endroit le saisissait chaque fois qu'il voyait des photos sur les réseaux sociaux, affirmant que ce voyage a été agréable et divertissant pour lui et ses amis, qui ont vécu l'aventure de la route jusqu'à la plage, nécessitant une longue marche et la descente de 779 marches.

"Cette plage pittoresque fait partie des plus belles plages marocaines et méditerranéennes", a-t-il dit.



Pour le vice-président de l'Association Forum des jeunes du millénaire pour le développement et le tourisme à Al Hoceima, Saknaoui El Ghalbzouri, la ville d'Al Hoceima jouit d'un emplacement géographique exceptionnel, au croisement de la géographie et de l'histoire, ce qui lui confère des atouts naturels et culturels pouvant constituer des éléments d'attraction touristique puissants, relevant que ce lieu géographique, sur la côte sud du bassin méditerranéen, avec ses montagnes, ses baies et ses forêts, a également été le théâtre d'interactions humaines et de communication civilisationnelle remarquable.



"Le produit touristique à Al Hoceima est resté stéréotypé et peut-être même traditionnel, se limitant au tourisme balnéaire", a-t-il souligné, notant que "le tourisme pourrait être le noyau central de toute relance dans la région, étant donné les plages et les ressources disponibles à cet égard. Toutefois, il est nécessaire de diversifier l'offre touristique avec de nouveaux produits liés à la culture, à l'environnement et au patrimoine, ce qui pourrait attirer fortement les touristes, étant donné que ces ressources culturelles, historiques et patrimoniales englobent en elles-mêmes des éléments très attractifs".



"Aujourd'hui, on ne peut pas nier ou ignorer les efforts déployés pour renforcer l'attractivité touristique d'Al Hoceima, que ce soit en matière de développement des infrastructures, des établissements d'hébergement, et de connexion de la province avec son environnement régional ou national, ainsi qu'en termes de restauration de plusieurs sites archéologiques et historiques, qui peuvent contribuer à diversifier le produit touristique local", a-t-il poursuivi.



Il a fait savoir que parmi les obstacles au développement du secteur touristique figurent "l'absence de programmes convergents et la faiblesse des acteurs touristiques locaux, ce qui rend le tourisme saisonnier, limitant ainsi la contribution de ce secteur au développement, malgré les atouts disponibles".



Il est certain qu’Al Hoceima demeure le phare de la Méditerranée et figure parmi les destinations estivales les plus prisées par les touristes marocains et étrangers, ainsi que par les MRE, puisqu'elle leur offre les conditions idéales pour se détendre et se ressourcer dans une atmosphère de paix absolue.