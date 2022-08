Entre le papier et le numérique, cohabitation ou rivalité ?

Secteur du livre

26/08/2022

A l'heure de la révolution numérique qui concerne tous les secteurs, le livre numérique connait un vrai engouement, concurrençant sérieusement le livre papier sur le marché de l'édition. Même si le livre numérique peut contribuer à surmonter certaines contraintes et difficultés auxquelles sont confrontés nombre d'auteurs qui peinent à publier leurs œuvres en format papier, des écrivains demeurent, toutefois, très attachés au livre papier.



Cette situation est à même de créer des polémiques sur l'avenir du livre papier et sa capacité à résister face à l'avancée impitoyable de la numérisation. Ainsi, il est légitime de s'interroger si le livre papier a toujours une place de choix en pleine ère numérique.



En effet, il est actuellement possible de télécharger n'importe quel livre sur Internet et de le lire sans consommer de papier, ce qui est très utile pour l'environnement, mais cela ne signifie pas pour autant la fin du livre papier, qui continue à être présent en force dans diverses expositions, bibliothèques et librairies.



Il y a des années, un CD publié par le Conseil national de la culture, des arts et des lettres du Koweït et contenant 276 numéros du magazine "Alam Al Maârifa" (Le monde de la connaissance) a été largement diffusé. Une initiative ayant permis à de nombreuses personnes de découvrir une revue qui a contribué à enrichir les connaissances des lecteurs arabes pendant de longues années.



Par ailleurs, il existe actuellement des milliers de livres à télécharger en ligne pour satisfaire toutes les catégories de lecteurs. En même temps, les librairies et bibliothèques proposent des millions de livres dans différentes spécialités, ce qui reflète l'attachement de nombreuses personnes au livre papier et le grand engouement pour les salons du livre et de l'édition.



Face à cette situation, les lecteurs sont divisés en deux catégories: ceux qui sont adeptes du livre papier et ceux qui préfèrent le livre numérique. Cependant, une troisième catégorie estime que les livres en format numérique et ceux en format papier sont complémentaires et sont à même de promouvoir la lecture et la consommation littéraire.



Dans une déclaration à la MAP, l'écrivaine Fatiha Noudou relève qu'elle préfère le livre papier parce qu'il lui procure un confort psychologique et ne l'épuise pas lors de la lecture comme c'est le cas du livre numérique.



Elle a ajouté qu'elle n'opte pour le livre numérique que si elle ne peut pas avoir accès au format papier, estimant que la lecture sur support digital n'est guère pratique et présente nombre de contraintes.



Et de souligner qu'outre la différence des supports, le livre numérique et le livre papier présentent d'autres différences et que le choix du lecteur pour l'un ou l'autre émane de sa personnalité et de son profil psychologique.



Dans ce contexte, la question qui se pose avec insistance est de savoir si la cohabitation entre le papier et le numérique va persister ou se transformera en une rivalité pour s'attirer les faveurs du lectorat.



Actuellement, l'organisation de grands salons du livre et de l'édition dans le monde entier et la grande affluence que connaissent ces événements, outre le grand nombre de librairies et de bibliothèques prouvent que le livre en format papier a de beaux jours devant lui, malgré la concurrence d'Internet à l'ère de la digitalisation.