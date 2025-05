Entre 2019 et 2021, l'espérance de vie mondiale a reculé de 1,8 an, sous l'effet du Covid-19

18/05/2025

La pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur la mortalité et la longévité ainsi que la santé et le bien-être en général, conduisant, en deux ans à peine, entre 2019 et 2021, à une réduction de l’espérance de vie mondiale de 1,8 an, soit la plus forte baisse de l’histoire récente, annulant une décennie de progrès en matière de santé, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



L’augmentation de l’anxiété et de la dépression sous l’effet de la Covid-19 a réduit de six semaines l’espérance de vie en bonne santé dans le monde, réduisant à néant la plupart des progrès réalisés grâce à la baisse de la mortalité due aux maladies non transmissibles (MNT) au cours de la même période, souligne le "rapport sur les statistiques sanitaires mondiales 2025".



Le rapport fait également la synthèse des données mondiales sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du triple milliard de l’OMS, révélant ainsi non seulement les conséquences du choc provoqué par la pandémie, mais aussi une tendance plus durable à un ralentissement des progrès, qui a commencé dès avant la pandémie et qui se poursuit encore aujourd’hui.



L’OMS signale que les progrès sont menacés de manière générale et qu’il faut agir d’urgence à l’échelle mondiale afin d’être à nouveau sur la bonne voie.



"Derrière chaque donnée se cache un être humain : un enfant qui n’a pas atteint son cinquième anniversaire, une mère morte en couches, une personne décédée prématurément à cause d’une maladie évitable", a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“Il est possible d’éviter ces tragédies. Elles mettent en évidence les lacunes critiques en matière d’accès, de protection et d’investissement, en particulier pour les femmes et les filles. Les progrès en matière de santé ralentissent. Chaque gouvernement est tenu d’agir d’urgence, de s’engager et de faire preuve de responsabilité envers la population”, a-t-il ajouté.



D’après le rapport sur les statistiques sanitaires mondiales 2025, les progrès vers les objectifs du triple milliard de l’OMS sont mitigés. On estime que 1,4 milliard de personnes de plus étaient en meilleure santé fin 2024, et cet objectif a donc été dépassé.



Les progrès en matière d’amélioration de la santé ont été favorisés par le recul du tabagisme ainsi que par l’amélioration de la qualité de l’air et de l’accès à l’eau et aux moyens d’hygiène et d’assainissement. Mais les progrès en matière d’extension de la couverture des services de santé essentiels et de protection face aux situations d’urgence sanitaire ne sont toujours pas atteints.