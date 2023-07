Entame cahin-caha du WAC en Coupe du Roi Salmane des clubs champions

29/07/2023

Pour le compte de sa première sortie, jeudi en Coupe arabe des clubs champions 2023, le WAC a fait match nul (0-0) devant l’équipe qatarie d’Al Sadd. Ce match inaugural du groupe B et d’ouverture du tournoi, disputé à Abha, a vu le Wydad s’en tirer à bon compte du fait qu’il a joué pratiquement toute la partie en infériorité numérique après l’expulsion du capitaine de l’équipe, Yahya Jabrane. D’ailleurs, le WAC n’a pas tardé à émettre un communiqué où il a vivement critiqué l’arbitrage de l’Egyptien El Benna.



A dix contre onze, les Rouge et Blanc se trouvaient dans l’obligation de contenir, lors du second half, les assauts des joueurs d’Al Sadd, se créant, en revanche, une seule occasion en contre qui aurait pu aboutir si Sambo Junior s’était bien appliqué dans le dernier geste.



A l’issue de cette rencontre, l’entraîneur du WAC, Adil Ramzi, s’est dit satisfait de la prestation de ses protégés, particulièrement les nouveaux venus qui ont produit un match correct.



Ajoutant que l’équipe a bien entamé la partie, mais qu’elle a été obligée de recourir à l’option défensive après l’expulsion de Yahya Jabrane. Pour le coach, les Rouges entretiennent l’espoir légitime d’aller le plus loin possible dans ce tournoi, qu’ils ont remporté une seule fois dans son ancienne formule en 1989 à Marrakech.



L’autre match de cette poule entre Al Hilal d’Arabie Saoudite et Al Ahly Tripoli de Libye s’est soldé lui aussi sur le score de zéro partout, ce qui donne lieu à une égalité parfaite et promet une suite de compétition des plus disputées. A ce propos, le WAC devra donner la réplique ce dimanche à partir de 14 heures à Al Ahly, tandis qu’à 18 heures, Al Hilal sera à l’épreuve d’Al Sadd.



La journée de jeudi a été marquée également par la programmation des matches de la première manche du groupe A. En lever de rideau, l’équipe irakienne d’Al Shorta a eu raison de la formation tunisienne du CS.Sfaxien par 1 à 0, but d’Abdul-Zahra sur penalty à l’heure de jeu. Quant à l’autre match de la soirée, il a tenu toutes ses promesses et a été sanctionné par la victoire des Saoudiens d’Al Ittihad sur les Tunisiens de l’Espérance par 2 à 1. Les deux buts de la victoire ont été marqués par Abderrazak Hamdallah (35è mn) et Karim Benzema, auteur d’un fort joli but à la 55ème mn, alors que l’unique réalisation des Tunisois a été l’œuvre de Bouguerra (26è mn).



Il convient de rappeler que le second représentant du football national dans cette Coupe arabe n’est autre que le Raja, tenant du titre. Il devait faire son entrée en scène (GP : D) vendredi face aux Algériens de Chabab Belouizdad. Les deux autres matches des Verts sont prévus le 31 courant contre l’équipe d’Al Koweït et le 3 août prochain face à Al Wehda des Emirats Arabes Unis qui avait sorti l’ASFAR lors de la phase éliminatoire.



Mohamed Bouarab