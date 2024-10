Enseignement supérieur: La 1ère édition du Colloque international pluridisciplinaire les 22 et 23 octobre à Meknès

21/10/2024

L'Université Moulay Ismail de Meknès organise les 22 et 23 courant la 1ère édition du Colloque international pluridisciplinaire sous le thème "l'Enseignement supérieur en mouvement: nouveaux défis, nouvelles réponses".



Organisé en partenariat avec l'association des Evaluateurs de l’Union européenne (EvalUE), ce colloque se propose de réunir des sommités académiques, des chercheurs éminents, des décideurs politiques de premier plan et des praticiens expérimentés du domaine éducatif.



Selon une note de présentation des organisateurs, cette assemblée vise à favoriser une réflexion collective approfondie sur les stratégies et les solutions nécessaires pour répondre aux enjeux contemporains et futurs de l'enseignement supérieur.



Ce colloque a pour objectif d’analyser les nouveaux défis de l'enseignement supérieur, notamment la transformation numérique, les exigences d'inclusivité et d'équité, ainsi que les changements économiques et sociaux mondiaux.



Il s’agit aussi de proposer des réponses innovantes en développant des solutions pratiques pour améliorer l'accès à l'éducation, intégrer le numérique de manière efficace et promouvoir une évaluation continue des systèmes éducatifs.



Ce conclave de deux jours a également pour but de promouvoir la coopération internationale en favorisant les partenariats entre institutions éducatives, gouvernements, ONG et autres parties prenantes pour partager les meilleures pratiques et les ressources.



La question de l'inclusion et l’équité figure parmi les thématiques qui seront abordées lors de cette conférence. Les différents panélistes aborderont ainsi les moyens de contrecarrer les inégalités éducatives à l’université à travers des pratiques visant à compenser les handicaps des apprenants, améliorer l'accès à la formation pour les groupes défavorisés et promouvoir l'égalité des chances tant au niveau du système éducatif formel qu’au niveau des enseignements non formels et informels.



Il s'agira aussi pour les participants d'explorer la mise en place des mécanismes d'évaluation périodique pour garantir la qualité et l'efficacité des systèmes éducatifs et de parcourir de nouvelles formes d’évaluation en mode hybride.