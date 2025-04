Enseignement de la langue amazighe : L'IRCAM organise une "résidence des créateurs éducatifs"

09/04/2025

L'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a organisé, mardi à Rabat, "une résidence pour les créateurs éducatifs" dédiée à l’élaboration des ressources numériques pour l’enseignement de la langue amazighe.



Encadrée par des chercheurs du Centre de la recherche didactique et des programmes pédagogiques (CRDPP) relevant de l'IRCAM, ainsi que des experts de la direction des ressources pédagogiques et numériques au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, cette résidence éducative a pour objectif de contribuer au développement de l'enseignement et de l'apprentissage numériques et d'encourager l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le processus d'enseignement de la langue amazighe.



Cette résidence de deux jours vise aussi à renforcer les compétences des cadres pédagogiques en termes d'innovation et d'utilisation des ressources numériques, en vue de soutenir et de faciliter le processus éducatif et de contribuer à l'enrichissement de la bibliothèque pédagogique numérique par des contenus numériques innovants.



Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général de l'IRCAM, El Houssain Moujahid, a indiqué que l'organisation de cette résidence s'inscrit dans la dynamique que connaît le Maroc en matière de numérisation et de développement des apprentissages, mettant en avant l'engagement de l'Institut dans la mise en oeuvre de la "Stratégie Maroc Numérique 2030".



La réalisation des objectifs fixés dans le cadre de cette stratégie nécessite, selon lui, la mutualisation des efforts de l'ensemble des acteurs pour relever les défis liés à sa mise en œuvre en milieu rural, faisant remarquer que l'Institut veille à encourager les initiatives individuelles et collectives destinées à promouvoir la numérisation dans le secteur éducatif.



De son côté, le directeur du CRDPP, Benaissa Ichou, a mis en avant le rôle clé que jouent les supports audiovisuels dans l’apprentissage et la maîtrise des langues, contribuant au développement des capacités de lecture, d'écriture, d'écoute et d'expression orale, via les applications éducatives qui offrent des ressources numériques spécialisées dans l'enseignement des langues.



Il a, par ailleurs, souligné l'apport des nouvelles technologies en matière de promotion et de développement de la langue amazighe, mettant an avant l'importance de l'intégration des médias interactifs modernes dans le processus éducatif liés à cette langue.



Pour sa part, Kamal Ouqua, chercheur à l'IRCAM, a donné un aperçu sur le processus de sélection des candidatures aux postes d'enseignants créateurs, notant que l'Institut leur adresse plusieurs observations visant à améliorer leurs supports numériques, notamment en matière de respect des droits d'auteur, leur adéquation avec les différents types de supports numériques et leur intégration dans les manuels scolaires.