Enseignants des AREF et ministère reprennent langue

31/10/2019

Le dialogue sur le dossier des enseignants des Académies régionales d'éducation et de formation (AREF) reprendra ce vendredi, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de l’Education nationale).

La réunion prévue, en présence des syndicats les plus représentatifs et des membres du comité de dialogue représentant les enseignants des AREF, intervient dans le cadre de la politique d’ouverture et de concertation adoptée par le ministère envers les partenaires sociaux concernant les différentes questions liées au secteur, affirme le département de tutelle dans un communiqué.

Parmi ces questions, figure le dossier des enseignants des AREF, avec comme finalité la consolidation de la stabilité professionnelle et sociale et la motivation de cette catégorie, à l’instar du reste du personnel de ce secteur, souligne le communiqué.

Le ministère, rappelle-t-on, avait interagi positivement avec les desiderata de ces enseignants sans toutefois accéder à leur principale revendication ; à savoir l’intégration dans la fonction publique.