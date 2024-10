Enquête du régulateur américain sur un logiciel de conduite de Tesla

24/10/2024

L'Agence américaine de la sécurité routière a annoncé avoir ouvert une enquête visant Tesla et l'une de ses technologies d'aide à la conduite, à la suite du décès d'un piéton lors d'un accident.



"A la suite d'informations à propos d'accidents qui ont impliqué un mort et un blessé", l'agence de la sécurité routière américaine (NHTSA) "a ouvert une enquête" sur son logiciel FSD, a-t-elle fait savoir dans un communiqué transmis à l'AFP.



FSD, pour "Full Self-Driving", ou "conduite entièrement autonome", est un logiciel qui relève davantage de l'assistance à la conduite que de la conduite autonome. L'enquête ne vise pas "Autopilot", le logiciel phare du constructeur automobile dirigé par Elon Musk.



L'enquête se base sur quatre accidents "dans lesquels, à chaque fois, un véhicule Tesla roulant avec le FSD activé est entré dans une zone de visibilité limitée (soleil de face, brouillard, poussière) et le FSD de Tesla est resté activé".

"L'un des accidents implique un piéton, qui a été touché et tué; un (autre) accident implique un blessé", ajoute la NHTSA.



Les systèmes d'aide à la conduite proposés par Tesla sont dans le viseur des autorités américaines, qui ont engagé diverses enquêtes sur leurs capacités en tant que telles ou sur les mots employés par l'entreprise pour vanter leurs mérites.

En avril, Tesla s'est évité un procès sur son logiciel "Autopilot" en passant un accord avec la famille d'un ancien ingénieur d'Apple tué il y a six ans, quand il était au volant de son Model X.



Ce verdict n'a cependant pas exonéré le logiciel en général, accusé par de nombreux acteurs et experts de l'industrie de donner la fausse impression aux conducteurs que la voiture se conduit toute seule.



L'entreprise d'Elon Musk a présenté la semaine dernière son robotaxi, "10 à 20 fois" plus sûr qu'une voiture conduite par un humain selon M. Musk mais qui doit encore franchir de nombreux obstacles techniques et réglementaires pour être mis en service.

Elon Musk promet depuis des années l'autonomie complète pour l'année prochaine.