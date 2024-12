Engraisser les employeurs, accabler les employés

La majorité déterminée à faire passer un trop inique projet de loi sur le droit de grève

02/12/2024

Dimanche dernier a été une journée de protestation, par excellence, contre le projet de loi réglementant le droit à la grève. Ainsi des sit-in ont été organisés au niveau de la région de Casa-Settat, en passant par Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès, sans oublier Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa, Marrakech-Safi et Draâ-Tafilalet.



Objectif : dire non audit projet et faire échouer un vote positif à ce sujet mardi 3 décembre, jour de la réunion de la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants.



Cette mobilisation, portée par le Front marocain contre les lois de grève et de retraite, met en lumière la responsabilité directe du gouvernement dans la détérioration des acquis sociaux de la classe ouvrière. Derrière ce projet de loi, les contestataires voient une tentative d’affaiblir les droits fondamentaux des travailleurs marocains, fruits de décennies de luttes syndicales, en cherchant à instaurer des mécanismes punitifs qui restreignent la capacité des travailleurs à défendre leurs intérêts.



Un contexte politique marqué par l’érosion des droits sociaux



Le projet de loi n° 97.15 relatif au droit de grève intervient dans un contexte où les politiques économiques du gouvernement sont perçues comme de plus en plus libérales, privilégiant la stabilité macroéconomique au détriment des droits sociaux. Pour de nombreux observateurs, cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à flexibiliser le marché du travail et à réduire la capacité de négociation des travailleurs, sous couvert de régulation.



Pressions économiques et réformes structurelles



Le gouvernement, sous l’influence des institutions financières internationales, s’est engagé dans des réformes visant à «moderniser» le cadre économique et social du pays. Toutefois, ces réformes sont souvent perçues comme étant au service des employeurs et des investisseurs, plutôt qu’au bénéfice des travailleurs. La nouvelle loi sur la grève est perçue par les syndicats comme une tentative de limiter les contestations sociales en restreignant l’un des derniers leviers de pression à la disposition des ouvriers.



Un projet de loi controversé : entre restrictions et sanctions



Les dispositions du projet de loi sont au cœur des critiques, car elles introduisent des contraintes jugées excessives et des mécanismes de contrôle qui fragilisent la portée des grèves. En effet, le texte prévoit des amendes sévères pour les grévistes et les syndicats qui ne respectent pas les nouvelles réglementations. Ces sanctions sont interprétées comme une forme de répression économique, visant à dissuader les travailleurs d’engager des actions collectives.



Le projet de loi impose des formalités administratives lourdes pour la déclaration d’une grève, telles que la nécessité de préavis prolongés, la négociation préalable obligatoire, et des conditions strictes pour la légalité du mouvement. Ces contraintes réduisent la capacité d’organisation des syndicats et limitent leur efficacité, en favorisant les employeurs.

L’une des mesures les plus controversées est l’autorisation donnée aux employeurs de recruter temporairement afin de remplacer les grévistes. Cette disposition risque de neutraliser l’impact des grèves et de fragiliser le rapport de force en faveur du patronat.



L’attaque contre les acquis sociaux : une régression politique



Le projet de loi sur le droit de grève est perçu comme une attaque directe contre les acquis sociaux obtenus de haute lutte par la classe ouvrière marocaine. Les syndicats et les acteurs sociaux dénoncent une régression politique qui remet en question des droits fondamentaux garantis par la Constitution marocaine et les conventions internationales.

Le gouvernement est accusé de porter atteinte aux principes démocratiques et de favoriser un climat de répression. Cela risque de créer un déséquilibre structurel entre les employeurs et les employés, renforçant les inégalités sociales.



Le projet de loi risque de détériorer davantage le dialogue social, déjà fragile. En imposant des restrictions unilatérales, le gouvernement marginalise les syndicats, ce qui pourrait aggraver les tensions sociales, au lieu de favoriser un cadre de négociation équilibré et respectueux des droits des travailleurs.



Une réponse collective et unitaire



Face à cette offensive contre les acquis sociaux, la mobilisation organisée par plusieurs organismes politiques ou syndicaux témoigne d’une prise de conscience collective et d’un réveil syndical traduisant une volonté commune de protéger les droits fondamentaux des travailleurs et de résister à une politique perçue comme régressive.



A noter que cette mobilisation n’ambitionne pas uniquement de défendre les droits des syndicats, mais aussi de lutter pour la préservation de la dignité des travailleurs marocains. Les protestataires mettent en avant la nécessité de maintenir la solidarité ouvrière face à un projet de loi qui, selon eux, vise à diviser et affaiblir le mouvement ouvrier.



Pour les contestataires, « la responsabilité du gouvernement dans la détérioration des acquis sociaux est au cœur des critiques. Le projet de loi sur le droit de grève est perçu comme une offensive contre les droits fondamentaux des travailleurs, une tentative de contrôle social qui privilégie les intérêts économiques des employeurs au détriment des droits démocratiques et sociaux des ouvriers. Face à cette situation, la mobilisation du Front marocain contre les lois sur la grève et la retraite constitue un symbole fort de résistance et de défense des acquis sociaux, dans un contexte où le dialogue social semble de plus en plus menacé».



Hassan Bentaleb