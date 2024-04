Engagements d'importation d'ovins: L'enregistrement des demandes ouvert jusqu'au 5 avril

03/04/2024

L'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) a annoncé que l'enregistrement des demandes d'engagements d'importation d'ovins est ouvert, du 1er au 5 avril pendant les horaires administratifs, dans les bureaux des services extérieurs de l'Office.



"Nous invitons les importateurs à se présenter au service extérieur de l'ONICL le plus proche de leur siège pour déposer l'engagement renseigné (modèle de la circulaire du 28 mars 2024 de l'ONICL d'importation d'ovins publiée sur le portail de l'ONICL), sans toutefois déposer la caution prévue par ladite circulaire", écrit l'Office dans un avis publié lundi.



L'ONICL, en concertation avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, procédera à l'examen des demandes d'engagements enregistrés depuis le démarrage de ce programme, y compris ceux ayant déjà déposé leurs dossiers, et arrêtera la liste définitive de l'effectif à importer par opérateur, fait savoir la même source.



Les récépissés d'éligibilité d'importation seront délivrés en précisant l'effectif à attribuer à chaque opérateur, ajoute la même source, indiquant que les nouvelles modalités seront précisées dans l'avenant à la circulaire de l'ONICL.