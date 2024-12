Engagement social et solidaire de la Fondation du Festival international du film de Marrakech

25/12/2024

En marge de la 21ème édition du Festival international du Film de Marrakech, la Fondation du Festival s’engage en faveur des malvoyants et des populations de la région d’Al Haouz et de Martil.



Fidèle à son engagement social et médical, la Fondation du Festival du film de Marrakech, placée sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a organisé une nouvelle campagne de lutte contre la cécité du 2 au 6 décembre 2024 à Tahannaout, indique, lundi, un communiqué de la Fondation.



Organisée en marge de la 21ème édition du Festival et en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et la Fondation Hassan II d’ophtalmologie, cette nouvelle campagne a principalement visé les populations sinistrées de la région d’Al Haouz qui ont pu bénéficier de 4123 consultations médicales et 406 opérations chirurgicales assurées sur place par les équipes médicales mobilisées à cet effet.



Cette campagne solidaire s’est accompagnée par la distribution de paniers de denrées alimentaires et de lunettes de vue. Les bénéficiaires ont également reçu la visite de plusieurs professionnels du cinéma marocain et international, et qui ont tenu à exprimer ainsi leur mobilisation et leur solidarité avec les sinistrés.



Des consultations ophtalmo-pédiatriques quotidiennes ont également bénéficié aux enfants dans les écoles coraniques et les orphelinats de la région ainsi qu’aux enfants à mobilité réduite, en leur offrant un traitement médical et optique adapté.



Cette campagne d’envergure s’est déployée en trois phases, toutes assurées par l’équipe médicale de la Fondation Hassan II d’ophtalmologie : à commencer par le recrutement des bénéficiaires dans tous les douars sinistrés, la réalisation des actes médicaux et de chirurgie à l’hôpital Mohammed VI de Tahannaout pour finir avec la phase de suivi post-opératoire.



En octobre dernier, la Fondation du Festival du film de Marrakech avait organisé une campagne similaire à Martil où 251 actes chirurgicaux et 3197 consultations spécialisées ont bénéficié aux populations locales.



A date, la Fondation a organisé 26 campagnes de lutte contre la cécité au profit des patients de différentes régions du Maroc, à savoir, Marrakech (2009 et 2010), Marrakech, Rabat, Tiflet (2011), Marrakech, Tata, Guelmim (2012), Demnate et Tahannaout (2013), Dakhla et Tahannaout (2014), Berkane et Khénifra (2015), Laâyoune et Tamellalt (2016), Tiznit, M’diq, Errachidia et Sefrou (2017), Taza, Azilal et Tahannaout (2018), Errachidia et Marrakech (2019), Martil et Tahannaout (2024).