Enfin, une large victoire du Onze national

Vahid Halilhodzic : Ce n’est pas l’adversaire qui était d’un niveau faible, mais c’est nous qui étions bien meilleurs

07/10/2021

Carton plein du Onze national après sa victoire sur le score-fleuve de 5 à 0 au détriment de la Guinée-Bissau, match disputé mercredi en nocturne au Complexe Moulay Abdellah de Rabat et comptant pour la troisième journée du groupe I des éliminatoires, zone Afrique, du Mondial FIFA-Qatar 2022.



Une victoire qui, fort heureusement, n’a pas trop tardé à se dessiner mais la première demi-heure de la partie a été suffisante pour révéler les difficultés rencontrées par l’équipe nationale qui peinait à faire le jeu devant un adversaire bien loin d’être une foudre de guerre, d’autant plus que certains de ses éléments auraient été la veille victimes d’une intoxication alimentaire.



Après une entame de match poussive, Achraf Hakimi a pris les choses en main pour débloquer la situation sur un joli tir à la 31ème mn. Une avance qui a conforté tout le groupe qui n’a pas lâché le morceau, parvenant à doubler la mise juste avant le retour aux vestiaires sur un penalty provoqué par Rayan Mmaee et transformé par Imrane Louza qui a inscrit son premier but en sélection.



Aborder la seconde période avec un avantage de deux buts ne peut être que le scénario idéal, d’autant plus que l’EN a réussi à aggraver le score dès la reprise (49è) sur un tir enveloppé du sociétaire de Queen’s Park Rangers, Ilias Chair, qui, au regard du sélectionneur, devrait suppléer Hakim Ziyech pas près de retrouver l’EN version Halilhodzic.



A trois à zéro, la partie fut pliée, mais tant que la possibilité de soigner le goal average se présentait, il fallait la saisir. Et c’est Ayoub El Kaabi qui s’est mis en vedette, auteur du quatrième but sur un joli retourné (62è), avant que le réserviste Munir El Haddadi ne close ce festival au grand bonheur du sélectionneur Vahid Halilhodzic, content de la copie rendue par ses poulains.



Dans sa déclaration d’après-match, Halilhodzic a tenu, en premier lieu, à féliciter ses protégés qui ont sorti un grand match, précisant par là même que « ce n’est pas l’adversaire qui était d’un niveau faible, mais c’est nous qui étions bien meilleurs à tous les compartiments. Et d’ajouter que « c’est toujours une bonne chose de s’imposer sur un large score au terme d’un match des éliminatoires de la Coupe du monde. Nous espérons garder cette cadence en vue de rendre heureux le public marocain qui voudrait vivre des victoires et voir du beau football ».



Vahid Halilhodzic n’a pas manqué de terminer sa déclaration sur une note optimiste, en indiquant que « si nous parviendrons à gagner les deux prochains matches, nous serons assurés de notre qualification au match barrage », ultime étape avant le Mondial qatari, épreuve qui sera disputée par les dix sélections qui termineront leaders de leurs groupes respectifs.



A propos des deux prochaines sorties prévues également à la maison, le Onze national affrontera, ce samedi à 20 heures au Complexe Mohammed V de Casablanca, cette même sélection bissau-guinéenne, avant de défier l’EN de Guinée, le 12 courant à l’Ensemble sportif Moulay Abdellah de Rabat, rencontres comptant pour les quatrième et deuxième journées des éliminatoires.



A noter que dans l’autre match du groupe I qui s’est joué mercredi au Grand stade de Marrakech, la sélection soudanaise, en tant que hôte, a été accrochée par son homologue guinéenne, un partout.

La Sylie a été la première à ouvrir la marque par l’entremise de Mohamed Bayou (56è), avant que la sélection soudanaise n’égalise par l’entremise de Seif Teiri (72è).



Au tableau du classement et à l’issue de cette phase aller, la pole position revient aux Lions de l’Atlas avec six points et un match en moins, devant la Guinée-Bissau (4 pts), la Guinée (2 pts et 1 match en moins), alors que le Soudan ferme la marche avec une toute petite unité au compteur.

Mohamed Bouarab