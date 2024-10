Energies renouvelables : La part dans le mix électrique national prévue à 56% en 2027

29/10/2024

La part des énergies renouvelables (EnR) dans le mix électrique national devrait atteindre 56% en 2027, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de l'année prochaine.



Cette part dépasserait ainsi l'objectif de 52% fixé pour l'année 2030, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances. Et de préciser qu'en termes de réalisation du programme de développement des EnR, la capacité installée en ces énergies à fin 2023 a été de 4.607 mégawatts (MW), soit plus de 41% du mix électrique national, contre un objectif initial de 42% en 2020.



Cette capacité se compose de projets solaires (827 MW), éoliens (2.010 MW) et hydroélectriques (1.770 MW), fait savoir le rapport, ajoutant que deux projets ont été mis en exploitation en 2023, totalisant 500 MW, à savoir Nassim Boujdour (300 MW) et Aftissat 2 (200 MW), réalisés par le secteur privé, rapporte la MAP.



S'agissant des prévisions de clôture de 2024, elles prévoient une capacité additionnelle de 370 MW en éolien, comprenant les projets de Repowering de Koudia Al Baida (100 MW) et de Jbel Lahdid (200 MW). Par conséquent, la capacité totale en EnR devrait atteindre 4.977 MW à fin 2024, représentant 45% du mix électrique national.



Ledit rapport indique aussi que le portefeuille de projets EnR que MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) prévoit de réaliser entre 2023 et 2027 porte sur une capacité additionnelle de 4.028 MW, outre une capacité de 333 MW à réaliser par le secteur privé dans le cadre de la loi n°13-09 relative aux EnR.

Cette nouvelle capacité de 4.028 MW nécessitera un investissement de plus de 47 milliards de dirhams (MMDH).



Sur le plan financier, MASEN prévoit de clôturer l'année 2024 avec un chiffre d'affaires de près de 2,8 MMDH (+74%), un résultat net déficitaire de 1,03 MMDH et un endettement de 20,8 MMDH (+23%).