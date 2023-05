Energie nucléaire Signature à Rabat d'un mémorandum d’entente entre AFCONE et CNESTEN

05/05/2023

La Commission africaine de l’énergie nucléaire (AFCONE) relevant de l’Union africaine et le Centre marocain de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente destiné à renforcer les capacités régionales en Afrique pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire.



Ce mémorandum a été signé par le secrétaire exécutif de l’AFCONE, Agboraw Enobot, et le directeur général du CNESTEN, Hamid Marah, en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.



A travers ce mémorandum, le CNESTEN partagera sa riche expérience avec l’AFCONE pour contribuer à l’atteinte de la promotion des sciences et technologies nucléaires, de manière sûre et durable, pour répondre aux besoins croissants du développement socio-économique en Afrique, indique un communiqué du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.



Le mémorandum s’articule autour de l’échange d’expérience et des bonnes pratiques entre AFCONE et CNESTEN dans les domaines de l’énergie nucléaire, la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire ou encore les applications pacifiques nucléaires dans les divers secteurs socioéconomiques, notamment la santé, l’agriculture, l’environnement, l’eau et l’industrie, précise la même source.



En vertu de cet accord, le CNESTEN appuiera les programmes d’AFCONE dans les thématiques de la recherche scientifique, la formation académique et professionnelle, l’expertise technique, ainsi que les analyses de laboratoires.



Dans ce cadre, Mme Benali a affirmé que ce projet de mémorandum témoigne de l'engagement du Maroc à renforcer davantage sa coopération avec les institutions africaines dans les différents domaines de l'énergie nucléaire, contribuant ainsi au développement de l’utilisation pacifique, sûre et sécurisée des technologies nucléaires dans de multiples secteurs socioéconomiques.



En se félicitant de la signature du MoU et de l’appui qui sera fourni par le Maroc, le secrétaire exécutif de l’AFCONE a souligné que cet accord constitue un jalon majeur dans la nouvelle approche de partenariat que promeut AFCONE.



Il est à signaler qu’AFCONE a été créée dans le cadre du Traité de Pelindaba, dans l’objectif de disposer d’une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, qui est institué sous l’égide de l’Union africaine, rappelle-t-on.