Energie: La transition mondiale, tributaire des perspectives et intérêts des pays du Sud

11/06/2024

La transition mondiale, notamment en matière énergétique ou agricole, est tributaire des perspectives et intérêts des pays du Sud", a indiqué, lundi, à Benguérir, le directeur général du Forum de Paris sur la paix (FPP), Justin Vaïsse.



Intervenant lors de l'ouverture de cet événement, M. Vaïsse a insisté sur le fait "qu'il n'y aura pas de transition mondiale sans prendre en compte les perspectives et les intérêts des pays du Sud", notant que "c'est ce que nous entendons par transitions justes".



Evoquant le choix du Maroc pour abriter ce Forum, il a noté qu'il ne peut "imaginer meilleur endroit pour accueillir une rencontre axée sur la coopération Nord-Sud autre que le Maroc, une nation qui s'ouvre sur l'Afrique, le monde arabe et l'espace méditerranéen", rapporte la MAP.



M. Vaïsse a, dans ce sens, mis en avant, l'importance de cette réunion, qui souligne l'engagement à favoriser le dialogue et la coopération Nord-Sud pour relever les plus grands défis auxquels fait face le monde, rappelant que la coopération entre les régions du Nord et du Sud est essentielle pour assurer une transition énergétique et agro-alimentaire réussie.



Pour sa part, le président de l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), Hicham El Habti, a affirmé que l'UM6P, en accueillant l'édition 2024 du FPP, réaffirme son engagement à relever les défis africains en matière d'agriculture responsable, de climat, d'énergie et de démographie.



"Cette collaboration va au-delà de l'organisation de la réunion de printemps. Elle intègre également l'université dans la gouvernance du forum en tant que nouveau membre de l'Assemblée générale", a-t-il précisé.



Il a, dans ce même contexte, souligné que cette initiative renforce la coopération internationale en promouvant le dialogue entre les acteurs économiques et institutionnels et en contribuant à la construction de solutions multilatérales aux grands enjeux mondiaux.

Par cette action, a-t-il poursuivi, l'UM6P joue un rôle clé dans la promotion de la paix et du développement durable à travers le monde.



La réunion de printemps a rassemblé diverses parties prenantes du monde entier, notamment des représentants d'États et de gouvernements, d’organisations internationales, de la société civile et du secteur privé, pour se concentrer sur l'objectif commun Nord-Sud de "transitions justes".



Organisé en collaboration avec la Fondation "Mo Ibrahim", ce forum offre une opportunité unique de consolider les liens professionnels et de repousser les frontières du savoir dans divers domaines, notamment l'énergie, l'agro-alimentaire et la gestion durable des ressources.



Lancé en 2018 pour marquer la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, le FPP a pour mission de relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté, les inégalités, la sécurité et la montée des nouvelles technologies, en construisant de nouvelles formes d'action collective qui complètent le travail des institutions multilatérales et contribuent à une paix durable.