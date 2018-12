Encore une manche en cinq jours : 13ème journée du championnat Pro 1

22/12/2018 Khalil Benmouya

La 13ème journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine et s’étalera jusqu’à mercredi prochain. Une occasion pour certaines équipes de confirmer leur statut, alors que d’autres doivent se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard.

Ainsi, le DHJ recevra le CRA ce samedi à partir de 18h au stade El Abdi d’El Jadida. Un match a priori à la portée des Jdidis. Sixièmes au classement avec 15 points et un match en retard, ils tenteront de profiter de cette occasion pour se rapprocher du haut du tableau. En face, les visiteurs peinent à trouver le déclic qui leur permettra de quitter la zone de turbulence.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le Youssoufia de Berrechid accueille le KACM au stade municipal à partir de 15h. Réalisant un bon parcours en ce début de saison, les poulains de Seddiki sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur bonhomme de chemin.

De son côté, le KACM semble sombrer dans le doute en cumulant les mauvais résultats. Une situation très difficile pour un groupe qui évolue plutôt bien sur la pelouse mais qui éprouve beaucoup de difficultés à renouer avec la victoire.

A 19h, le FUS reçoit l’OCK au Complexe sportif Moulay El Hassan de Rabat. Avec 13 unités chacune, les deux équipes occupent le même rang. Un match équilibré entre deux protagonistes qui enregistrent des résultats en dents de scie et qui cherchent encore leur rythme de croisière.

Lundi à partir de 19h, le RCOZ accueille l’AS FAR au stade municipal de Oued Zem. Ayant un petit point de plus que leur adversaire du jour, les locaux n’auront pas la tâche facile face à une équipe militaire revigorée après sa dernière victoire face au FUS dans le derby de la capitale.

Les autres matchs se disputeront mercredi et opposeront le CAYB au RCA au stade municipal de Berrechid (15h), l’OCS à l’IRT, au stade El Massira de Safi (17h), la RSB au Difaâ d’El Jadida au stade municipal de Berkane (17h) et le WAC au HUSA dans le match au sommet de cette journée.





Programme avec arbitres

Samedi 22 décembre

18h00 : DHJ-CRA au stade El Abdi à El Jadida (Karim Sabri)

Dimanche 23 décembre

15h00 : CAYB-KACM au Complexe municipal à Berrechid (Hamza El Fareq)

19h00 : FUS-OCK au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat (Abdelouahed El Fatihi)

Lundi 24 décembre

18h00 : RCOZ-ASFAR au stade municipal à Oued Zem (Nordine Jaafari)

Mercredi 26 décembre

17h00 : OCS-IRT au stade El Massira à Safi (Mohamed Bellote)

NB : Les matches MAT-HUSA, MCO-RCA et WAC-RSB ont été reportés.







Championnat D2

Le championnat Botola Pro 2 Maroc Telecom se poursuivra ce samedi pour le compte de la 14ème journée selon le programme qui suit :

Samedi :

14h30 : JSM-WAF au terrain El Marsa à Laâyoune (Abdelaziz Lmssalek)

15h00 : ASS-CRS au terrain Boubker Amer-Salé (Mohcine Sourdy)

15h00 : CAK-RBM au terrain municipal à Khénifra (Jalal Jiyed)

15h00 : JSKT-IZK au terrain municipal à Kesba Tadla (Mohamed Nhyeh)

15h00 : KAC-CJBG au terrain municipal à Kénitra (Slimane El Atifi)

15h00 : RCAZ-USK au terrain Ahmed Chokri (Youssef Haraoui)

15h00 : WST-RAC au terrain municipal à Témara (Mohamed El Allam)

15h30 : MAS-OD au terrain Ahmed Chhoud à Rabat (Mustapha Kechchaf)