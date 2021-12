“Encanto ” toujours en tête du box office nord-américain

06/12/2021

Le nouveau film d'animation de Disney, "Encanto, la fantastique famille Madrigal", reste en tête du box office nordaméricain en récoltant environ 12,7 millions de dollars ce week-end, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche La magie de la nouvelle pépite de Disney, dont la musique a été composée par Lin-Manuel Miranda, suit les aventures d'une adolescente ordinaire, Mirabel, née au sein d'une famille dont chaque membre est doté de pouvoirs magiques, au cœur des montagnes de Colombie. Ce film d'animation avait récolté 27 millions de dollars sur trois jours, et 40,3 millions depuis sa sortie, la veille du jour férié de Thanksgiving, une des fêtes les plus populaires en Amérique du Nord. "S.O.S Fantômes: L'Héritage", dernier opus en date de la célèbre franchise, a pris la seconde place grâce à ses 10,4 millions de dollars de recettes. Réalisé par Jason Reitman, fils du réalisateur du premier volet Ivan Reitman, le film embarque le public dans une aventure de fantômes qui se déroule cette fois dans une petite ville de l'Oklahoma, et non plus dans le Manhattan des années 1980. "House of Gucci", qui relate l'assassinat de Maurizio Gucci, héritier de la maison de mode italienne, commandité par son ex-épouse, Patrizia Reggiani, interprétée par la chanteuse Lady Gaga, prend la dernière place du podium, en ayant amassé 6,8 millions de dollars. Le long-métrage de Ridley Scott est doté d'un casting cinq étoiles, avec les stars Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons et Jared Leto. "Christmas with the Chosen: The Messengers", première sortie en salles de la série populaire créée par Fathom Events, a pris la quatrième place avec 4,1 millions de dollars, suivi de près par les superhéros Marvel du film "Les Eternels" (3,9 millions).