En marge de l’ouverture à Laâyoune des consulats généraux de la RCA et de Sao Tomé

Nasser Bourita : Soutien grandissant à la marocanité du Sahara en Afrique

25/01/2020

L’ouverture de consulats généraux des pays africains dans les provinces du Sud reflète un soutien grandissant et sans équivoque à la marocanité du Sahara à l’échelle du continent, a affirmé, jeudi à Laâyoune, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

«Toutes les régions du continent africain sont désormais représentées dans les provinces du Sud du Royaume par des représentations diplomatiques», a-t-il déclaré lors d’un point de presse conjoint avec son homologue santoméenne, Elsa Teixeira de Barros Pinto.

«L’Afrique de l'Ouest est représentée par la République de Côte d'Ivoire et la République du Gabon, le Sud-Est du continent est représenté par l'Union des Comores, tandis que l'Afrique centrale est représentée par la République centrafricaine», a expliqué le ministre.

L’ouverture de ces consulats est un «geste politique et diplomatique qui a une forte portée symbolique» et «vient renforcer la réalité que le Sahara est marocain par le droit, par l’histoire, par la volonté de sa population et par le soutien de la communauté internationale et les amis du Maroc», a souligné Nasser Bourita.

Il a ajouté que l’inauguration des représentations diplomatiques à Laâyoune et à Dakhla donne une forte impulsion à la dynamique positive que connaît dernièrement la question de l’intégrité territoriale du Royaume, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant la décision annoncée cette semaine par la Bolivie de suspendre sa reconnaissance de la pseudo-RASD et de «rompre tous ses liens» avec l’entité factice.

Elsa Teixeira de Barros Pinto : Un moment inoubliable et historique dans l’histoire des relations bilatérales



«L’inauguration d’un consulat général de notre pays à Laâyoune est l’un des moments inoubliables dans l’histoire des relations entre les deux pays amis», a-t-elle déclaré lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

La cheffe de la diplomatie santoméenne a expliqué que cet acte diplomatique à forte portée symbolique traduit dans les faits la volonté de son pays de développer davantage ses liens avec le Royaume dans divers domaines «dans un esprit de coopération et d’amitié».

Il s’agit aussi, a-t-elle fait remarquer, de promouvoir l’échange des points de vue sur les questions d’intérêt commun aux échelles africaine et internationale, sachant qu’il existe une forte communauté santoméenne établie au Maroc».

A cet égard, elle a rappelé le rôle important joué par le Maroc dans l’indépendance de son pays et l’engagement constant du Royaume en faveur du développement de Sao Tomé-et-Principe.

