En hausse de 20,3%, les exportations aéronautiques poursuivent leur bonne trajectoire

Progression des exportations des phosphates et dérivés de 14,1% durant les sept premiers mois de 2024

20/09/2024

Les exportations du secteur aéronautique poursuivent leur bonne trajectoire. Selon l’Office des changes, elles ont atteint 15,34 milliards de dirhams (MMDH) au terme des sept premiers mois de l’année 2024 contre 12,75 MMDH il y a un an.



Les données publiées par l’institution publique montrent que les ventes du secteur ont progressé de 20,3% (+2,58 MMDH) par rapport à la même période un an auparavant.



Cette amélioration provient de l’accroissement des ventes du segment de l'assemblage de +2,45 MMDH (+32,4%) et des exportations du segment EWIS (Electrical Wiring Interconnection System - système d'interconnexion de câblage électrique) de +111MDH (+2,2%), qui ont atteint respectivement 10,04 MMDH et 5,21 MMDH à fin juillet 2024.



Egalement en hausse, les exportations de l'automobile ont bondi de 8,5% (+7,23 MMDH) pour atteindre 92,75 MMDH au terme de la même période contre 85,51 MMDH une année auparavant, a fait savoir l'Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de juillet 2024.



L’Office justifie cette évolution par l’accroissement des ventes du segment de la construction (+2,77 MMDH), du segment du câblage (+2,48 MMDH) et du segment de l'intérieur véhicules et sièges (+838MDH), atteignant respectivement 40,83 MMDH (+7,3%), 32,25 MMDH (+8,3%) et 5,415 MMDH (+18,3%).



Dans son bulletin, l’Office des changes fait également état de l’amélioration de 14,1% correspondant à +5,71 MMDH des exportations dans le secteur des « Phosphates et dérivés » qui ont ainsi atteint 46,16 MMDH à fin juillet 2024 contre 40,45 MMDH un an auparavant.



Les chiffres recueillis suggèrent une hausse des ventes des phosphates (+49,4% ; +1,629 MMDH), des engrais naturels et chimiques (+11,2% ; +3,36 MMDH) et de l'acide phosphorique (+10,3% ; +721 MDH).



Les exportations de l'industrie alimentaire et de l'agriculture à la traîne



Toujours selon l’Office des changes, les exportations des secteurs « Textile et cuir », « Electronique et électricité » et « Agriculture et agro-alimentaire » ont accusé une baisse durant les sept premiers mois de l’année en cours.



En effet, les données montrent que les ventes du secteur « Textile et cuir » ont reculé de 2,1% (-599 MDH) pour n’atteindre que 27,941 MMDH au lieu de 28,54 MMDH durant la même période de l’année écoulée, suite à la baisse des ventes des chaussures (-223 MDH) et des vêtements confectionnés (-182MDH).



Même tendance du côté de l’« Electronique et électricité » qui a reculé de 2,6% (-276MDH) atteignant 10,18 MMDH au lieu de 10,45 MMDH un an plus tôt, après le recul des ventes des composants électroniques (-527MDH, -11,3%) et des appareils électriques pour téléphonie ou télégraphie par fil (-30 MDH, -2,6%).



L’Office fait toutefois remarquer que cette baisse est contrebalancée par la hausse des exportations des appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques (+195 MDH, +20,7%) qui se sont élevées à 1,13 MMDH à fin juillet 2024 contre 942 MDH un an auparavant.



Enfin, en recul de -0,9% correspondant à -483 MDH, les exportations du secteur « Agriculture et agro-alimentaire » se sont chiffrées à 51,13 MMDH au lieu de 51,61 MMDH un an plus tôt.



Dans son bulletin, l’Office fait état du recul des exportations de l’industrie alimentaire (-367 MDH, -1,5%) et de l'agriculture, sylviculture, chasse (-270 MDH, -1,1%), atténué par la hausse des exportations de l'industrie du tabac (+138MDH, +23,0%).



A noter enfin que les exportations marocaines ont atteint globalement 262,44 MMDH à fin juillet 2024 contre 248,732MMDH une année auparavant, correspondant à une progression de +5,5% équivalant à +13,71 MMDH.



Alain Bouithy