En dépit des cas record, le Danemark compte lever ses restrictions

27/01/2022

Le Danemark entend lever ses restrictions anti-Covid au 1er février malgré un nombre record de nouveaux cas, jugeant sa forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron, a annoncé le gouvernement dans une lettre rendue publique mercredi. "Je souhaite (...) que la catégorisation du Covid-19 comme maladie menaçante pour la société soit supprimée à compter du 1er février 2022", y écrit le ministre de la Santé Magnus Heunicke, ce qui entraîne de facto la levée de toutes les restrictions nationales actuellement en vigueur comme le port du masque ou la fermeture anticipée des bars et restaurants. Le gouvernement veut seulement maintenir pendant quatre semaines supplémentaires certaines restrictions à l'entrée du territoire danois, à savoir des tests et/ou quarantaine selon le pays de provenance. Avec plus de 46.000 nouveaux cas mardi, le taux d'infection est extrêmement élevé dans le pays nordique, "mais notre évaluation actuelle est que l'épidémie atteindra prochainement son pic", a justifié le ministre sur Twitter. "Nous avons un bon contrôle des taux d'hospitalisation, grâce à la combinaison des 3,5 millions de Danois maintenant revaccinés et de la nature moins sévère d'Omicron", a-t-il affirmé. Près de 60% des 5,8 millions de Danois ont reçu une dose de rappel, avec un mois d'avance sur le calendrier envisagé par les autorités sanitaires. Le nombre d'hospitalisations dues au Covid a continué à augmenter ces derniers jours et a dépassé les 900 patients, mais les autorités sanitaires pensent pouvoir faire face au fardeau. L'Agence nationale de santé estime en outre que 35% des personnes hospitalisées actuellement avec le Covid sont à l'hôpital pour une autre pathologie.