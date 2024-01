En défense des milliardaires

15/01/2024

"Les milliardaires ne devraient pas exister", affirme le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui se décrit depuis longtemps comme un socialiste démocratique. En effet, "chaque milliardaire est un échec politique" est un slogan relativement courant parmi les progressistes américains.



Sans surprise, les populistes économiques et les nationalistes à la droite de l’échiquier politique se retrouvent en accord avec la gauche progressiste. Il y a quelques mois, Steve Bannon, l'ancien stratège en chef du président américain Donald Trump, a appelé à des "augmentations massives d'impôts sur les milliardaires", parce que trop peu d'entre eux sont "MAGA".



Ces nationalistes et progressistes ont tout faux : nous devrions vouloir plus de milliardaires, pas moins.



Les innovateurs milliardaires créent une valeur énorme pour la société. Dans un article publié en 2004, le lauréat du prix Nobel d'économie William D. Nordhaus faisait le constat que "seule une fraction minuscule" - environ 2,2 % - "des bénéfices sociaux des avancées technologiques" revenait aux innovateurs eux-mêmes. Le reste des bénéfices (c'est-à-dire la quasi-totalité) est allé aux consommateurs.



Selon l'indice Bloomberg Billionaires, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, vaut 170 milliards de dollars. En extrapolant les résultats de Nordhaus, on pourrait conclure que Bezos a créé plus de 8.000 milliards de dollars - plus d'un tiers du PIB annuel des Etats-Unis - de valeur pour la société. Par exemple, Amazon a réduit le prix de nombreux biens de consommation et a permis à des millions d'Américains de gagner énormément de temps en éliminant la nécessité de se rendre chez les détaillants physiques. Bezos, quant à lui, n'a reçu qu'une infime partie de ces avantages sociaux.



Bien sûr, tous les milliardaires ne sont pas des innovateurs. Mais la même logique peut s'appliquer aux milliardaires de tous horizons professionnels. Par exemple, les titans de Wall Street créent de la valeur en répartissant efficacement le capital dans l'ensemble de l'économie. Au fil du temps, cela permet de réduire les coûts et de stimuler la productivité et l'innovation, ce qui profite à des millions de ménages et d'entreprises.



L'esprit d'entreprise et le travail acharné, et non l'héritage dynastique, constituent le principal moyen d'atteindre une valeur nette à neuf ou dix chiffres. Environ trois quarts des familles américaines les plus riches (1%) possèdent des entreprises privées (contre 5% des familles situées dans la moitié inférieure de la distribution des richesses), les actifs des entreprises représentant plus d'un tiers de leurs bilans. Une étude de 2013 a montré qu'environ sept Américains sur dix parmi les 400 plus riches étaient des self-made-men et que deux tiers d'entre eux n'avaient pas grandi dans des familles riches.



Dans l'ensemble, le système américain de capitalisme démocratique fonctionne. Dans une démocratie, les résultats inégaux du marché sont acceptés par la société s'ils reflètent des différences dans l'effort de travail, la tolérance au risque ou les compétences. Les faits montrent que le principal déterminant de la rémunération des travailleurs est la productivité.



Certes, des améliorations sont possibles. Mais, plutôt que de démolir les milliardaires, il faut s'attacher à offrir aux pauvres et à la classe ouvrière des voies d'accès aux opportunités économiques. Les opportunités abondent aux Etats-Unis. Prenons l'exemple des nombreux et excellents établissements d'enseignement supérieur à deux ou quatre ans et du faible taux de chômage structurel.



De même, le tollé suscité par les milliardaires est déplacé dans le débat sur l'inégalité des revenus, qui part du principe que les revenus sont distribués aux ménages et s'interroge sur la part qui revient au sommet de la pyramide. Or, dans une économie de marché, les revenus sont gagnés et non distribués. En outre, lorsque l'on mesure le revenu de tous les ménages - et pas seulement des milliardaires - l'inégalité stagne ou diminue depuis plus d'une décennie.



Plus fondamentalement, le dénigrement des milliardaires envoie aux jeunes le message terrible et pervers que le succès est mauvais. Cela pourrait les amener à revoir leurs aspirations à la baisse, à faire moins d'efforts et à devenir moins tolérants face au risque. C'est précisément parce que le travail acharné est payant - la productivité détermine la rémunération - qu'un tel message pourrait exacerber les inégalités, le problème que les défenseurs des anti-milliardaires sont censés vouloir résoudre.



Paradoxalement, la plupart des personnes qui s'expriment le plus bruyamment en faveur de ce message sont issues de ménages à revenus élevés. Leurs enfants sont les moins susceptibles d'être affectés par cette mesure (ils seront inscrits dans des écoles et des établissements d'enseignement supérieur de grande qualité, dont les frais de scolarité sont souvent élevés), alors que de nombreux enfants issus de ménages à faibles revenus, qui écoutent passivement ce message, fréquentent des écoles de qualité relativement inférieure et sont moins susceptibles d'aller à l'université.



Il est moralement épouvantable de traiter un groupe d'Américains comme les populistes et les nationalistes traitent les milliardaires. Les autoritaires de droite veulent utiliser le pouvoir de l'Etat pour les punir de ne pas être suffisamment loyaux envers Trump. Et nombreux sont ceux qui, à gauche, veulent également leur imposer des taxes spéciales. La "taxe ultra-millionnaire" de la sénatrice Elizabeth Warren, par exemple, ne s'appliquerait qu'à 0,05 % des ménages. Plutôt que de considérer les milliardaires comme des participants à part entière à une entreprise sociale partagée, de telles propositions les réduisent à des générateurs de revenus qu'il convient de ramener à leur juste valeur. Le système fiscal ne doit pas être instrumentalisé pour pénaliser un groupe d'Américains, y compris les riches.

Jetez un coup d'œil aux dix premiers milliardaires de l'indice Bloomberg. Il s'agit en grande partie d'innovateurs autodidactes qui ont changé notre mode de vie : Bill Gates et Steve Ballmer ont révolutionné l'informatique personnelle ; Jeff Bezos a bouleversé le commerce de détail ; Larry Page, Sergey Brin et Larry Ellison ont grandement amélioré la recherche sur le web et les logiciels de base de données ; et Elon Musk a bouleversé l'industrie automobile et le commerce spatial. Mark Zuckerberg est un pionnier des médias sociaux, Bernard Arnault un PDG expérimenté et Warren Buffett un investisseur légendaire.



Aucun d'entre eux ne représente un "échec politique". Plutôt que de souhaiter qu'ils n'existent pas, nous devrions nous réjouir qu'ils existent. La valeur qu'ils ont créée pour des millions de personnes dans le monde entier éclipse leur valeur nette. Certains d'entre eux resteront dans les livres d'histoire longtemps après que les politiciens fanfarons d'aujourd'hui auront été oubliés.



Les enfants devraient considérer les carrières de ces innovateurs comme dignes d'émulation, ce qui stimulerait leur imagination et alimenterait leurs aspirations. Cela profiterait non seulement à ces enfants lorsqu'ils atteindront l'âge adulte, mais aussi à tous les membres de la société, qui récolteraient les fruits de leurs idées, de leurs compétences et de leurs efforts.



Par Michael R. Strain

Directeur des études de politique économique à l'American Enterprise Institute