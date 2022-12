En avant toute, les gars ! Et si le Canada faisait également les frais de votre si admirative fougue !

01/12/2022

Le Onze national croisera le fer, ce jeudi à partir de 16 heures au stade Al Thumama de Doha, avec la sélection canadienne, match comptant pour la troisième journée de la phase de poules (groupe F) du Mondial FIFA Qatar 2022. Une rencontre de grande importance pour l’EN qui se trouve à un pas du bonheur : une deuxième qualification de son histoire au tour des huitièmes de finale, après l’édition mexicaine en 1986. Pour ce faire, l’équipe nationale a toutes les cartes en main pour pouvoir franchir ce cap, sans dépendre du résultat de l’autre match Belgique-Croatie qui sera joué simultanément. Avec quatre points au compteur, suite à un nul devant la Croatie, vice-championne du monde, et une victoire face à la Belgique, n°2 du classement FIFA, le Onze national aura à cœur de conserver cet élan en vue de prolonger au maximum son séjour qatari. Ce ne sera pas une mince affaire contre l’équipe du Canada, certes, déjà éliminée, mais qui voudra à tout prix éviter la rentrée bredouille à la maison. Un scénario que les partenaires de Naef Aguerd tâcheront d’avorter, en restant fidèles à leur tactique qui a été payante jusqu’ici. Le coach Walid Regragui est mieux placé que quiconque pour connaître les visées de son adversaire du jour et il dispose de tous les atouts pour les déjouer. L’on doit s’attendre à une équipe marocaine qui ne cherchera pas à emballer les débats, devant contrer la fougue des coéquipiers d’Alphonso Davies, tout en exploitant les quelques opportunités qui vont se présenter. Côté effectif, la séance d’entraînement de mardi a vu la participation de tout le groupe, y compris Yassine Bounou et Achraf Hakimi. Lors de la conférence de presse au lendemain du match contre la Belgique, le jeune international marocain Bilal El Khannous a fait savoir dans une déclaration rapportée parla MAP que "la sélection marocaine est déterminée à remporter les trois points en jeu face aux Canadiens et décrocher le billet de qualification aux huitièmes". Quant à son compère Anass Zaroury, convoqué en urgence pour suppléer Amine Harit, gravement blessé avec son club de l’OM en championnat français, il a indiqué que "la précieuse victoire (2-0) face aux Diables Rouges nous a donné énormément de confiance", pour la suite de l’épreuve. A l’instar des deux premières sorties, l’EN devra compter de nouveau sur son grand public qui sera présent en masse dans les gradins du somptueux stade d’Al Thumama pour donner de la voix et la pousser à atteindre l’objectif escompté : la qualification. Objectif plus que jamais accessible mais il faut trimer fort pour ne pas se faire coiffer au poteau. En plus des oppositions du groupe F, la journée de jeudi verra également la programmation des matches comptant pour la poule E. Le coup d’envoi des rencontres Japon-Espagne et Costa Rica-Allemagne est prévu à 20 heures, sachant qu’aucune sélection n’a encore assuré son passage au tour suivant.