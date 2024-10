En application des Hautes Instructions Royales, des aides financières aux familles pour réhabiliter les habitations sinistrées

03/10/2024

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des aides financières de 80.000 dirhams et de 140.000 dirhams seront accordées aux familles dont les habitations ont été effondrées partiellement ou totalement par les inondations dans le Sud-est du Royaume, a affirmé, mercredi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de la première réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le Sud-est du Royaume, M. Akhannouch a souligné que cette aide financière traduit la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les populations sinistrées, précisant que le montant de ces aides sera de 80.000 dirhams pour le financement des travaux de réhabilitation des habitations effondrées partiellement et 140.000 dirhams pour les habitations effondrées totalement.



Cette réunion a été consacrée à l'examen des moyens d'application des Hautes Orientations Royales portant sur l'allocation d'une aide de 2,5 milliards de dirhams aux sinistrés suite à ces inondations, a-t-il ajouté, notant que cette somme sera déposée auprès du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles.



Le chef du gouvernement a précisé qu'il a été procédé à la mise en place du programme adéquat pour faire face aux répercussions des inondations en s'appuyant sur un travail de terrain réalisé par les parties concernées, relevant que ce travail a permis d'évaluer l'ampleur des dégâts et des besoins des populations sinistrées.



Toujours en application des Hautes Instructions Royales, la durée des versements des aides d’urgence d’un montant de 2.500 dirhams aux familles dont les habitations ont été effondrées partiellement ou totalement par le séisme d’Al-Haouz sera prolongée de cinq mois pour permettre aux familles d'achever la réhabilitation des logements, a affirmé le chef du gouvernement.



M. Akhannouch a souligné que la prolongation intervient après l’achèvement de l’opération des versements des aides d’urgence qui avait été fixée à une durée de 12 mois, notant que l'objectif est de permettre aux familles d'achever la réhabilitation de leurs logements dans les meilleures conditions.



A cet égard, le chef du gouvernement a appelé les familles ayant bénéficié de l'aide dédiée aux habitations endommagées suite au séisme d’Al-Haouz d'accélérer le rythme des travaux de construction, notant que la mise en œuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz suit une cadence positive.