En Suède, la Poste archive plus d'un siècle de lettres au Père Noël

23/12/2023

"Cher Père Noël": la Poste suédoise reçoit des milliers de lettres adressées au géant à la barbe blanche chaque année, y répond mais également archive depuis plus d'un siècle celles qui sortent de l'ordinaire.



Avec des adresses telles que "Laponie", "terre des rennes" ou "igloo du Père Noël", Postnord reçoit chaque année quelque 16.000 lettres adressées au Père Noël.



Quelques-unes d'entre elles sont sélectionnées et rejoignent les archives du musée de l'entreprise, une collection d'environ 10.000 lettres envoyées du monde entier, la plus ancienne datant des années 1890.

"Celles-ci viennent des Etats-Unis, d'Asie et j'en ai qui arrivent de Taïwan", explique à l'AFP Kristina Olofsdotter, responsable des timbres chez PostNord, depuis le Postmuseum de Stockholm.



Les jeux, les animaux domestiques et les livres arrivent en tête des souhaits des enfants depuis toujours, même si les enfants d'autrefois avaient des attentes peut-être plus modestes.



"Vous pouvez voir que dans les lettres anciennes, les enfants demandaient peut-être une ou deux choses. Maintenant, leurs listes sont plus longues", ajoute la responsable.

Nombre d'entre elles, d'une écriture enfantine, comportent également des questions au Père Noël.

"Quelle est votre boisson favorite pour que l'on sache ce que l'on vous prépare?", demande une enfant dans les années 60.



Une fillette de quatre ans veut dire au Père Noël qu'elle vient d'apprendre à écrire son nom et ajoute: "J'espère que tes rennes se portent bien".



Toutes les lettres sont lues et quand une adresse est fournie, le musée envoie une réponse.

Olodsdotter explique que la réponse commence souvent par: "Bonjour de la part du Père Noël" qui remercie pour la lettre et explique qu'il a beaucoup de travail avant Noël et qu'il apprécie vraiment la lettre.



La réponse encourage les enfants à égayer la journée de quelqu'un d'autre en lui écrivant une lettre et à "ne pas oublier que les rêves peuvent se réaliser si l'on croit en soi".

Les enfants ne sont pas les seuls à écrire: cette année une lettre a été envoyée de Taïwan par un adulte de 20 ans.