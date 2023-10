En-Nesyri sauveur du FC Séville

10/10/2023

L’international marocain Youssef En-Nesyri a sauvé un point précieux pour son équipe FC Séville lors de son match, samedi soir, contre Rayo Vallecano dans le cadre de la 9ème journée du championnat espagnol de football.



En-Nesyri a inscrit le but égalisateur pour les locaux (2-2) aux temps additionnels sur une passe du croate Ivan Rakitic. Les Madrilènes ont pris l'avantage dès les premières 26 minutes grâce aux deux buts d’Oscar Valentin et Alvaro Garcia.



Lors de la deuxième mi-temps, Djibril Sow a réduit le score pour les Hommes de Mendilibar à la 50ème minute. Avec ce nul, le deuxième de la saison contre deux autres victoires et quatre défaites, FC Séville est 13ème avec 8 points, alors que Rayo Vallecano reste 7ème avec 13 unités.