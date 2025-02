En-Nesyri offre la victoire à Fenerbahçe

Un coup de maître, mais aussi un instant de folie qui lui vaudra une suspension lors du prochain match contre Alanyaspor

04/02/2025

Dans une soirée où le destin semblait d'abord cruel pour Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri a une nouvelle fois prouvé qu’il était bien plus qu’un simple attaquant : un sauveur.



Face à un Rizespor incisif, le club stambouliote s’est offert une remontée spectaculaire, scellée par un but de son attaquant marocain à la 89ème minute (3-2). Une délivrance, un coup de maître, mais aussi un instant de folie qui lui vaudra une suspension lors du prochain match contre Alanyaspor.



Fenerbahçe, cueilli à froid par des réalisations adverses aux 6ème et 13ème minutes, semblait naviguer en eaux troubles. Mais dans ces tempêtes, les grands noms répondent toujours présent. Edin Džeko, dans un rôle de leader offensif, a ramené les siens à hauteur grâce à un doublé (45ème+8, 79ème), ouvrant la voie à l’instant de grâce d’En-Nesyri.



Et quelle conclusion ! Sur un dernier frisson du match, le Lion de l’Atlas a surgi, faisant exploser le stade et portant son total à 13 buts en Super Lig cette saison. Un chiffre qui le hisse à la deuxième place du classement des buteurs et confirme son statut de pièce maîtresse de l’attaque stambouliote.



Mais l’euphorie a un prix. Pris par l’émotion, En-Nesyri a enlevé son maillot pour savourer ce moment avec les supporters. Un geste symbole de passion, mais synonyme de sanction. Averti pour la quatrième fois cette saison, il sera suspendu pour le prochain match contre Alanyaspor, une absence qui pèsera sans doute sur les ambitions de Fenerbahçe.



Entre lumière et frustration, Youssef En-Nesyri continue d’écrire son histoire en Turquie. Un buteur d’exception, un leader naturel, dont chaque apparition laisse une empreinte indélébile. Fenerbahçe en aura bien besoin pour la suite du championnat.



Mehdi.O