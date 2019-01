En-Nesyri, auteur d’un doublé avec Leganés

29/01/2019

L’international marocain de Leganés Youssef En-Nesyri a été l’homme du match qui a opposé son équipe samedi soir à Eibar pour le compte de la 21ème journée de la Liga espagnole en marquant un doublé lors de cette rencontre qui s’est soldée par un nul (2-2).

Très actif tout au long du match, l’attaquant marocain a marqué son premier but moins d'une minute après le début de la seconde période suite à une passe de son coéquipier danois Martin Braithwaite.

A la 67e minute, il a inscrit son deuxième but en reprenant le ballon de la tête après une sublime détente, suite à une passe décisive du capitaine Unai Bustinza.

Agé de 21 ans, En-Nesyri, l’une des recrues les plus chères de l’histoire de Leganés, a marqué six buts depuis son arrivée au club de la banlieue madrilène en provenance de Malaga contre la somme de cinq millions d’euros.

L’entraîneur de Leganés, Mauricio Pellegrino, a souligné, lors de la conférence de presse d’après-match, la bonne performance de l’international marocain.

"Il -En-Nesyri- a fait un grand match. Il créé des problèmes à l’adversaire grâce à sa vitesse et à sa capacité à conserver le ballon", a-t-il dit.

"Nous l’avons recruté parce que nous pensons qu’il a un grand avenir. Il est encore jeune et il a beaucoup à apprendre", d’autant qu’il possède des capacités physiques "étonnantes", a ajouté l’entraîneur argentin de Leganés.