En-Nessyri assure la qualification de Séville à la Ligue des champions

17/05/2022

L'attaquant marocain du FC Séville Youssef En-Nessyri a inscrit le but égalisateur (1-1) de son équipe lors de son match, dimanche, contre l’Atletico Madrid dans le cadre de la 27ème journée du championnat espagnol. L’international marocain a marqué le but du FC Séville à la 85ème minute sur une passe d’Oliver Torres. Les Madrilènes avaient ouvert le score par José Maria Gimenez à la 30ème minute. Avec ce nul, les Sévillans, qui disposent de 67 points, ont assuré leur participation à la prochaine édition de la Ligue des champions à une journée de la fin de la saison. Ainsi, l’Espagne sera représentée à cette compétition par Real Madrid, champion, FC Barcelone, Atletico Madrid et FC Séville.