En Inde, une femme de 74 ans donne naissance à des jumelles

12/09/2019

Jeune mère à… 74 ans. Mangayamma Yaramati, une septuagénaire, a donné naissance à des jumelles le 5 septembre dernier dans l’état d’Andhra Pradesh, dans le sud-est de l’Inde, selon l’agence SWNS. La mère et les deux petites filles se portent bien, selon la docteure Uma Sankar interrogée par la BBC.

Mangayamma et son mari âgé de 82 ans, Sitarama Rajarao, n’avaient pas réussi à concevoir pendant leurs 57 ans de vie maritale. Aujourd’hui, la grossesse a été rendue possible par une fécondation in vitro (FIV) à partir du sperme de Sitarama Rajarao et des ovocytes d’une donneuse. La naissance a ensuite eu lieu par césarienne. "C’est la période la plus heureuse de ma vie", a confié la septuagénaire à la BBC. Le couple exprimait en effet un fort désir de parentalité après des années de stigmatisation dans leur village de Nelaparthipadu. "Les gens m’appelaient la femme sans enfant", témoigne aujourd’hui la mère.

Selon la BBC, un jour après l’heureux événement, le "jeune" père a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et a dû être hospitalisé. A la question de leur âge avancé et de la prise en charge des enfants en cas de problème de santé des parents, Sitarama Rajarao avait déclaré : "Rien n’est entre nos mains. Ce qui doit arriver arrivera. Tout est entre les mains de Dieu."