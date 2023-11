En Guinée, des détenus, dont l'ancien président Moussa Dadis Camara, s'évadent de la prison

05/11/2023

Des tirs d'armes automatiques ont retenti samedi matin dans la capitale guinéenne Conakry, après qu'un groupe d’hommes armés a fait irruption à la prison pour extraire des accusés du procès du 28 septembre 2009, dont l'ancien chef de l'Etat, Moussa Dadis Camara, a rapporté l’Agence guinéenne de presse (AGP).



Citant le ministre guinéen de la Justice et des Droits de l’homme, l’AGP a indiqué que l'un des accusés, Moussa Thiegboro Camara, chef des services spéciaux, a été ‘’repris’’ et est déjà de retour à la Maison centrale de Conakry. "Les enquêtes sont en cours et les trois autres évadés sont activement recherchés", a précisé la même source, notant que le procès des massacres du 28 septembre 2009, qui a fait plus de 150 morts, va suivre son cours normal jusqu’au bout.



Les mis en cause sont poursuivis pour meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 par les forces de sécurité dans un stade dans la banlieue de Conakry, où s'étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition.