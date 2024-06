En France, l'extrême droite veut interdire des "emplois sensibles" aux binationaux

24/06/2024

Le parti d'extrême droite français Rassemblement national souhaite "empêcher" les personnes avec une double nationalité d'occuper "des emplois extrêmement sensibles" dont la liste sera définie "par décret", a annoncé lundi un de ses députés.



La mesure d'interdiction portera sur "des emplois extrêmement sensibles, par exemple des gens qui soient binationaux russes pour occuper des postes de direction stratégique dans la défense", a expliqué le député Sébastien Chenu sur la chaîne TF1, sans donner davantage de détails sur le type d'emplois concernés.



Cette mesure passera par "une loi organique et un décret pour empêcher les ingérences" car il s'agit de "se protéger", dans les "secteurs sensibles", a encore insisté Sébastien Chenu.



"Nous, ce que nous jugeons, c'est la nationalité: vous êtes français ou vous n'êtes pas français. Lorsque vous êtes Français, vous avez les mêmes droits que n'importe quel Français, y compris lorsque vous avez été français par naturalisation dans le passé", a-t-il ajouté, rappelant qu'en cas de victoire du parti d"extrême droite aux législatives anticipées de début juillet, "il sera probablement moins facile d'être Français".



Il a en outre répété que pour le reste, les personnes ayant la double nationalité disposeraient des mêmes droits que les autres, contrairement à ce que proposait le RN en 2022. "Quand vous êtes franco-ceci ou franco-cela, vous êtes Français et vous avez évidemment les mêmes droits que n'importe quel Français", a-t-il précisé.

Aujourd'hui, un certain nombre d'emplois publics sont fermés aux ressortissants étrangers, à l'exception notable des médecins hospitaliers et des enseignants-chercheurs.