En Cisjordanie et à Jérusalem, des Palestiniens en grève pour demander la fin de la guerre à Gaza

07/04/2025

Des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées ont répondu lundi à un appel à la grève générale pour exiger la fin de la guerre à Gaza qui dure depuis exactement 18 mois.

"J'ai parcouru la ville aujourd'hui et je n'ai pas trouvé un seul endroit ouvert", a déclaré à l'AFP Fadi Saadi un commerçant de Bethléem, en Cisjordanie occupée.



De nombreuses rues sont en effet désertes. Les commerces sont fermés, tout comme les écoles et la plupart des administrations publiques en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.



Une coalition regroupant plusieurs mouvements politiques palestiniens --y compris les principales formations rivales, le Fatah et le Hamas-- avait appelé à la grève la veille pour "mettre fin au génocide et au massacre en cours infligés à notre peuple".



Elle a appelé à une grève "dans tous les territoires palestiniens occupés, dans les camps de réfugiés (...) et parmi ceux qui sont solidaires de notre cause".

A Ramallah, où siège l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, les bâtiments publics sont restés fermés, a constaté un journaliste de l'AFP.



Un rassemblement était prévu en fin de matinée dans le centre de cette ville où se trouvent la plupart des ministères de l'Autorité palestinienne, qui n'exerce qu'une autorité limitée en Cisjordanie occupée.



"Cette fois, la grève est sérieuse, et l'engagement de la population est important car l'agression israélienne touche désormais tous les foyers palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza", a commenté Issam Baker, coordinateur des mouvements à Ramallah.



"Nous avons constaté un engagement total en soutien à la grève aujourd'hui dans toute la Cisjordanie, ce qui ne s'était pas produit depuis le 7 octobre" 2023, date du début de la guerre à Gaza, a confirmé une source sécuritaire de l'Autorité palestinienne.

Les magasins étaient également fermés à Jérusalem-Est, secteur de la ville où vit une majorité de Palestiniens, occupé et annexé par Israël depuis 1967.



Après deux années particulièrement meurtrières, les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.



Au moins 918 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon des données de l'Autorité palestinienne.