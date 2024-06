En Chine, les fabricants d'androïdes rêvent de robots "plus humains"

19/06/2024

Une tête de femme factice imite les expressions faciales d'un utilisateur connecté à son ordinateur portable: au Salon des concepteurs de robots humanoïdes à Shanghai, visiteurs et entreprises oscillent entre fascination, perplexité et enthousiasme.



Les yeux écarquillés, le ton saccadé et l'air légèrement affolé du visage rappellent que ce type de technologie reste à parfaire. Mais elle attire une attention croissante en Chine, de la part des investisseurs comme du gouvernement.



Une trentaine d'entreprises présentaient ainsi jeudi des mains bioniques, d'étonnantes têtes robotiques ou encore des robots bipèdes qui marchaient dans le hall au milieu des humains.

"J'ai l'impression que le secteur des robots humanoïdes est en plein essor", souligne auprès de l'AFP Jiang Yunfei, un visiteur.



"Toutes ces démonstrations ne sont plus seulement des concepts. Beaucoup de ces robots sont déjà concrets et peuvent interagir", relève-t-il.

L'une des principales attractions du salon est au stand de l'entreprise chinoise Fourier Intelligence, qui fait une démonstration de son robot bipède GR-1.



La compagnie basée à Shanghai s'est lancée dans la fabrication à grande échelle de son produit. Une première mondiale, selon elle, pour des robots bipèdes.

Signe de l'intérêt croissant du gouvernement chinois pour cette technologie, le président Xi Jinping a rencontré les dirigeants de Fourier en décembre lors d'une visite à Shanghai.



Le chef de l'Etat aurait demandé au fondateur de l'entreprise s'il était possible d'avoir une conversation avec le robot ou de lui faire exécuter des tâches basiques, selon le journal hongkongais South China Morning Post.



Mais cet enthousiasme pour le secteur ne touche pas que les décideurs politiques.

"Ils seront très utilisés d'ici deux ou trois ans", prédit un investisseur optimiste lors d'une discussion avec l'AFP, en pointant du doigt un robot similaire, fabriqué par une autre société.



Selon lui, les robots humanoïdes pourraient notamment être utilisés pour prendre soin des personnes âgées, un type de service qui pourrait s'avérer très utile à mesure que l'énorme population chinoise (1,4 milliard d'habitants) poursuit son inéluctable vieillissement.



Au stand qui présente la tête de femme robotisée, l'équipe déclare à l'AFP que son objectif ultime est de rendre les robots à l'apparence non humaine comme le GR-1 plus... humains.

"On espère qu'ils pourront être utilisés dans le secteur des services à domicile", qui comprend notamment l'aide à la cuisine ou au ménage, détaille Zhu Yongtong, de l'entreprise Shanghai DROID ROBOT.



Une autre compagnie tente, elle, de rendre ses robots "plus humains" en les équipant d'un écran facial qui permet de diffuser le visage d'une personne réelle.



"Si vous êtes parent, vous pouvez mettre votre propre image numérique (...) ce qui permettra à ce robot d'avoir un dialogue plus amical avec votre enfant", explique à l'AFP Ennio Zhang, directeur du marketing et des ventes chez GravityXR.

Le salon de cette semaine s'est déroulé dans un climat d'optimisme quant aux perspectives du secteur.



"Les robots humanoïdes chinois font déjà partie des leaders mondiaux et ils peuvent désormais rivaliser avec ceux d'autres fabricants", assure un visiteur de 27 ans.



"Pour l'instant, ces robots semblent encore un peu bébêtes", note Jiang Yunfei, autre visiteur interrogé par l'AFP. "Mais une fois qu'ils auront accumulé davantage de données (...) leurs mouvements ressembleront de plus en plus à ceux des humains."