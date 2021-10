En Botola, le Raja rectifie sur le champ le tir

La RSB tenue en échec par l’OCK

21/10/2021

Le Raja de Casablanca (RCA) a surclassé le Mouloudia d'Oujda (MCO) sur le score de 3 buts à 1, pour le compte de la 6e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, mercredi, au stade municipal d'Oujda.



Menant à la mi-temps (0-2), le Raja a su gérer son avantage jusqu'à la fin, l’emportant sur le score de 1-3.



Les Verts ont ouvert la marque dès la 5e minute par Abdallah Farah, avant de creuser l’écart par Hamid Ahaddad à la 25e minute et Mohcine Metouali à la 46e minute. Le MCO a réduit le score à la 56e minute par Salaheddine Bahi.



Suite à cette rencontre, les Vert et Blanc, 15 points, s'emparent provisoirement du fauteuil du leader, tandis que l'équipe oujdie reste à la sixième place du classement avec 8 points.

Dans l’autre match de la soirée, la Renaissance de Berkane (RSB) et l'Olympique de Khouribga (OCK) n'ont pas réussi à se départager (3-3) au stade municipal de Berkane.

Au terme de cette rencontre, les Berkanis grimpent à la sixième place avec 8 points, tandis que l'OCK (6 pts) se hisse à la dixième place.



Mardi, l'Association Sportive des FAR s'est imposée 2 buts à 0 devant l’IRT, au Grand stade de Tanger.



Menant à la pause (0-1), les Militaires ont augmenté leur avance en l’emportant sur le score de 0-2. La première réalisation en faveur des Militaires a été inscrite par Ismail Khafi, qui ont par la suite creusé l'écart suite à un penalty signé Reda Selim à la 90+1è minute.

Les Tangérois ont disputé la majeure partie de cette rencontre à dix, après l'expulsion de leur portier Hicham El Mejhed dès la 16è minute.



Au terme de cette rencontre, l'AS FAR grimpe à la quatrième place du classement avec 9 points, tandis que l'IRT (4 pts) se maintient à la 14e place.

Divers

Mondial féminin



Le Maroc affrontera la Gambie au lieu du Sénégal, selon des modifications apportées par la Confédération africaine de football (CAF) au calendrier des matchs du 3ème tour des éliminatoires pour la Coupe du monde féminine (U20), Costa Rica-2022.

Ainsi, les matchs aller du troisième tour se dérouleront du 2 au 4 décembre, tandis que les matchs retour auront lieu du 16 au 18 décembre.

Le deuxième tour s'est terminé le week-end dernier avec la qualification de 16 équipes.



Parution

A l’occasion de la sortie du livre «Itinéraire à travers le basket », écrit et édité par l’ex-international Abderrahmane Arradi, l’association des anciens joueurs internationaux marocains de basketball organise une séance de signature de cet ouvrage ce vendredi à partir de 16h00 à la Sqala de Casablanca.

Cette publication traite de l’équilibre entre le sport et les études, l’harmonie et l’épanouissement des jeunes grâce au sport et leur intégration dans la société.