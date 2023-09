En Amérique du sud, un grand élan de solidarité avec le Maroc

11/09/2023

Plusieurs pays d'Amérique du sud ont exprimé leur solidarité avec le Maroc et leur compassion aux victimes du séisme qui a frappé la région d'Al Haouz dans la nuit de vendredi à samedi.



Un communiqué du ministère argentin des Affaires étrangères a indiqué, samedi matin, que « le peuple et le gouvernement argentins souhaitent transmettre au peuple et au gouvernement du Royaume du Maroc leur entière solidarité face à cette catastrophe naturelle ».



La même source ajoute que «l'Argentine exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes décédées, en souhaitant prompt rétablissement aux blessés et une amélioration des conditions dans les zones affectées".



Au Brésil, le ministère des Affaires étrangères indique que « le gouvernement brésilien a appris avec consternation le tremblement de terre survenu dans les environs de Marrakech ».



« En exprimant sa douleur et ses condoléances aux familles des victimes, le gouvernement brésilien exprime également sa solidarité au gouvernement et au peuple marocains ».



Au Pérou, le département des Affaires étrangères écrit que ce pays "regrette profondément la perte de vies humaines et les dégâts matériels causés par le tragique tremblement de terre au Maroc » et exprime ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au peuple et au gouvernement du Maroc.



Au Chili, le gouvernement «exprime ses sincères condoléances au peuple marocain» pour les victimes du tremblement de terre, notant que «le Chili, pays où les phénomènes sismiques sont fréquents, exprime sa sympathie aux familles des victimes, souhaite un prompt rétablissement aux centaines de personnes blessées dans cette tragédie et regrette également les dégâts matériels ».



Au Paraguay, le gouvernement « exprime sa solidarité avec le peuple et le Royaume du Maroc. Il regrette profondément les conséquences de ce terrible tremblement de terre et exprime son plus grand soutien en ces moments difficiles ».



A Quito, le gouvernement de l'Equateur « présente ses condoléances et exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple marocains à la suite du tremblement de terre dévastateur ». Le communiqué du gouvernement affirme que l’Equateur se tient aux côtés des familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



En Colombie, le gouvernement de ce pays « exprime sa solidarité avec le gouvernement du Royaume du Maroc », suite au tremblement de terre.



En Uruguay, les membres du groupe d'amitié parlementaire Uruguay-Maroc expriment leur solidarité et leur soutien au Maroc suite au tremblement de terre qui a frappé le Royaume.



« Nous regrettons profondément les pertes en vies humaines, les blessures et les destructions causées sur cette terre qui nous est si chère », écrivent les membres du groupe dans un message adressé au Parlement marocain.