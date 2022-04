En Alsace, le Code de la route prend un coup de jeune pour les seniors

07/04/2022

A-t-on le droit de chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste ? Et un tracteur ? La réponse est oui dans un cas, non dans l'autre. Dans le Bas-Rhin, les conducteurs de plus de 65 ans peuvent se remettre à niveau en suivant des stages de révision du Code de la route.



"Rassurez-vous, on n'est pas là pour vous retirer votre permis", plaisante d'emblée Jacques Munsch, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, co-animateur de cette session de formation gratuite. Il s'agit de la cinquième organisée en mars dans le département par la préfecture, qui a lancé en 2018 cette initiative, partagée par quelques autres départements.



En ce jeudi matin, ils sont douze volontaires, sept hommes et cinq femmes, à prendre place à la salle polyvalente de Weyer, petit village du nord de l'Alsace, pour trois heures intensives de présentation de panneaux routiers et de vidéos de mise en situation avant un questionnaire final. "Les thèmes qui reviennent le plus sont les nouveaux panneaux, les nouvelles règles de circulation et la circulation dans un giratoire", explique Jacques Munsch. "Quelqu'un qui a obtenu son permis il y a trente ou quarante ans, n'a pas connu les giratoires", rappelle-t-il.



Ce jeudi, il est aussi question des règles de la nouvelle ZFE (zone à faibles émissions) de la métropole strasbourgeoise, des pneus neige, des éclairages obligatoires ou non et beaucoup du partage de la route avec les cyclistes. Selon la préfecture du Bas-Rhin, neuf personnes de 65 ans et plus, piétons et automobilistes, ont perdu la vie sur les routes du département en 2021 pour un total de 42 tués. En France métropolitaine, cette classe d'âge représentait plus d'un quart des morts sur les routes. "Je conduis depuis 60 ans et une seule fois j'ai eu un accident, pas grave, mais c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses", estime Robert Aubry, 81 ans, qui a un voyage jusqu'en Sologne prévu dans quelques semaines.



Proposée pour la première fois à Weyer, cette formation réservée aux plus de 65 ans n'a pas eu de mal à faire le plein. "Ils sont vraiment demandeurs, ce sont des gens qui ont une vie très active", explique Caroline Bieber, coordinatrice senior du centre socio-culturel de Sarre-Union, contactée par la préfecture pour mettre en place l'atelier.



D'ailleurs, Catherine Devingt, 68 ans, "ne pourrait pas vivre sans voiture". "J'aime bien conduire, mais en vieillissant, il y a peut-être des panneaux que je ne connaissais pas", avoue celle qui serait aussi favorable à des exercices pratiques. "Je trouve que c'est bien de se rafraîchir un peu la mémoire. Il y a tellement de panneaux qui ont changé", considère également Frédérique, 67 ans et 45 ans de permis au compteur, venue avec son mari René, 68 ans, qui teste à la pause la rapidité de ses réflexes sur un réactiomètre.



"L'initiative est très bonne, mais on pourrait l'élargir aussi à d'autres personnes, pas uniquement aux seniors", estime Eddy Rohrbach, le maire de Weyer, 500 habitants environ pour lesquels les déplacements passent essentiellement par la voiture. D'ailleurs Jacques Munsch refuse de "pointer du doigt" les plus âgés. "Quelqu'un qui a 40 ans de permis a une expérience sur la route, donc il va analyser plus vite et prendre sa décision plus vite" et cette "expérience va leur fournir un avantage" par rapport à des jeunes inexpérimentés, souligne l'inspecteur de sécurité routière.



Certains pays européens comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou les pays du Nord exigent une visite médicale pour les conducteurs à partir d'un certain âge. En France, les propositions de loi en ce sens n'ont jamais abouti. Avec les nouveaux permis de conduire au format "carte de crédit", qui, contrairement aux cartonnés roses, ont une date de validité de quinze ans, il pourrait être envisageable, au moment du renouvellement, de demander une visite médicale ou une séance de pratique en fonction de l'accidentologie du conducteur, suppute Jacques Munsch. "Mais pour tout le monde", pas seulement pour les seniors.