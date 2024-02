En 2023, Tanger Med a réalisé une avancée confortable avec 8,6 millions de conteneurs traités

04/02/2024

Le Complexe portuaire Tanger Med a enregistré, au cours de l'année 2023, une avancée confortable avec 8,6 millions de conteneurs traités, soit 95% de sa capacité nominale, a affirmé, jeudi à Tanger, le directeur général de Tanger Med port authority (TMPA), Hassan Abkari.



"En 2023, un chiffre record de 8.617.410 EVP (équivalent vingt pieds) a été atteint, soit une croissance de 13,4% par rapport à 2022", a souligné M. Abkari dans une déclaration à la MAP, précisant que Tanger Med a surpassé le port d'Algésiras, qui a traité près de 4,7 millions de conteneurs, rapporte la MAP.



"Cette performance exceptionnelle consolide davantage la position de Tanger Med en tant que leader sur le bassin méditerranéen et en Afrique", a-t-il relevé.



En ce qui concerne les autres activités portuaires, M. Abkari a noté des évolutions positives dans tous les segments, notamment les exportations de véhicules qui ont atteint près de 600.000 unités en 2023, en hausse de 21% par rapport à l'année précédente, soulignant que ces résultats témoignent de la capacité industrielle du Maroc et de sa compétence à exporter des véhicules "Made in Morocco".



Le trafic roulier a également connu une croissance de 4,11% par rapport à 2022, avec le traitement de quelque 477.993 camions TIR, a-t-il poursuivi.



De son côté, le commandant du port et directeur de la capitainerie de Tanger Med, Kamal Lakhmas, a relevé que Tanger Med a accueilli plus de 16.900 navires en 2023, dont 1.100 de grandes tailles, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente.



Il a, dans ce sens, souligné que les opérations d'accostage et d'appareillage se sont déroulées dans des conditions optimales de sûreté et de sécurité, tout en attribuant cette performance à la mobilisation de tous les acteurs du complexe portuaire, y compris le personnel de la capitainerie et du pilotage du port.



Il est à noter que ces résultats témoignent de la pertinence de la vision de SM le Roi Mohammed VI pour ce projet stratégique, a affirmé un communiqué de TMPA, soulignant que Tanger Med reste résolument tourné vers l'avenir, prêt à relever de nouveaux défis et à renforcer davantage sa position en tant que hub logistique majeur au Maroc et dans l’espace euro-méditerranéen.