En 2018, Dakhla confortée dans son statut de destination incontournable pour le kitesurf

22/12/2018

La ville de Dakhla semble être plus que jamais confortée dans son statut de destination de classe mondiale pour les passionnés de kitsurf, en accueillant avec succès plusieurs manifestations internationales de ce sport de glisse lors des douze derniers mois.

En effet, la "Perle" des provinces du Sud du Royaume a gagné en notoriété ces dernières années auprès des organisateurs des grands évènements des sports nautiques partout dans le monde.

De par sa position géographique, ses potentialités naturelles et ses conditions climatiques favorables à ce genre de sport, Dakhla est devenue la destination glisse incontournable pour les kiters étrangers, notamment ceux en provenance des pays européens.

Ainsi, la ville a abrité, du 24 au 29 avril, la 9ème édition du championnat mondial de kitesurf "Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2018", 2ème étape dans le calendrier du GKA Kite-Surf World Tour 2018.

La compétition a été l'occasion de mettre en avant les atouts naturels et touristiques de la région, laquelle est riche d’une dizaine de sites adaptés aux différentes pratiques de glisse en mer.

En août, la ville a également accueilli la 4e édition de "Dakhla Downwind Challenge", un événement sportif inédit organisé par l'Association marocaine de kitesurf (AMKS), sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV).

Tout au long de ce périple de 500 km du littoral entre Dakhla et Lagouira, les participants avaient l'occasion de découvrir les paysages, les dunes de sable et les plages paradisiaques dont regorge le Sud du Maroc.

De plus, quelque 200 hommes d'affaires et représentants des fonds d'investissement venus de toute l’Europe se sont réunis à Dakhla en septembre dans le cadre du premier Sommet européen Business & Kitesurf (B2B Kite Summit).

Au cours de ce rendez-vous phare, les entrepreneurs et les start-up présents ont eu l’occasion de faire du réseautage, d’établir des partenariats, d’identifier de nouveaux marchés, de se connecter à un écosystème d’investisseurs potentiels et de lever des fonds auprès des invités présents.

D’après Laurent Houitte, fondateur du club Kit and Connect, initiateur du B2B Kite Summit, "Dakhla est comme le nouvel Hawaï" et "une destination de choix" pour le kitesurf, compte tenu de ses conditions climatiques exceptionnelles. M.Houitte a cité le système écologique durable de la lagune de Dakhla et les services d’hébergement de qualité de la ville.

En novembre, Dakhla a abrité la deuxième édition du championnat du monde de kitesurf, remportée par le Brésilien Carlos Mario. Au classement final de cette compétition organisée dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43e anniversaire de la Marche Verte, Carlos Mario a devancé le Dominicain Aduri Cornec et le Brésilien Set Teixeira.

Chez les dames, le titre de cette édition est revenu à la Brésilienne Mikaili Sol, suivie de l'Italienne Francesca Bagnou et la Tchèque Paula Novotna.

L’organisation de cette manifestation sportive internationale va renforcer les actions entreprises par l’ensemble des acteurs pour le développement de la région Dakhla-Oued Eddahab, a déclaré Youssef Hamaini, coordinateur de ce championnat.

Il a ajouté que l’édition 2018 à laquelle ont pris part des riders en provenance de 36 pays vise à mettre en avant les atouts touristiques de la ville de Dakhla, devenue une destination privilégiée pour les férus des sports de glisse à travers le monde.

"Paradis des sports de glisse", Dakhla a vu se défiler sur ses vagues à maintes reprises des champions du monde de windsurf, kitesurf et de planche à voile, consolidant ainsi son rayonnement et son attractivité en tant que destination touristique et sportive.