Emprunt obligataire : LabelVie révise le taux facial des tranches "A" et "C"

01/08/2024

LabelVie a annoncé la révision du taux facial des obligations à taux révisable non cotées des tranches "A" et "C" de son emprunt obligataire du 29 juillet 2021.



Les nouveaux taux d’intérêt qui seront appliqués à partir du 29 juillet 2024 sont de 3,54% pour les deux tranches, précise LabelVie dans un communiqué.



Les tranches A et C portent sur des maturités de 5 ans, avec des primes de risque de 85 points de base, ajoute la même source. Les deux tranches sont soumises au même taux monétaire de 2,69%, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 22 juillet 2024.



Cette révision s’opère conformément aux dispositions du procès verbal de décision du président du conseil d’administration en date du 29 juin 2021, arrêtant les caractéristiques de l’emprunt obligataire ordinaire par placement privé de LabelVie S.A du 29 juillet 2021, qui stipulent une révision annuelle du taux d’intérêt des deux tranches "A et C" à la date d’anniversaire de la date de jouissance des obligations.