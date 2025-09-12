"Empreintes du vent" primé au Festival international du film de Kazan

12/09/2025

Le film "Empreintes du vent" de la réalisatrice marocaine Layla Triqui a été primé au Festival international du film de Kazan "Altyn Minbar", qui s’est déroulé du 6 au 9 septembre dans la capitale du Tatarstan, en Russie.



Le long métrage a reçu le prix "mention spéciale du jury" lors de la 21e édition du festival, organisé sous le thème "Dialogue des cultures pour une culture du dialogue".



Layla Triqui a reçu la distinction des mains de Roushan Abbasov, premier vice-président du Conseil des muftis de Russie, qui a souligné la vocation de cet événement cinématographique en tant que "plateforme essentielle" pour promouvoir les valeurs de compréhension et de dialogue par le langage universel de l’art.



A cette occasion, la réalisatrice a exprimé sa gratitude envers le public et les organisateurs, en dédiant ce prix à son pays, le Maroc.



Cette distinction revêt, selon elle, un "écho particulier" puisqu’il s’agit de la première récompense internationale pour "Empreintes du vent", après ses précédentes distinctions au Festival international de cinéma africain de Khouribga (juin 2025) et au Festival national du film (octobre 2024).





Le long métrage explore les thèmes de l’identité, de l’exil et des relations entre générations à travers le parcours de Sophia, photographe de 28 ans, à la recherche de sa mère française. Poussée par le désir de retrouver ses racines, la jeune photographe se lance dans un voyage semé de défis au cœur de l'Europe, déterminée à percer les secrets de sa famille, enveloppés de mystère.



Le film réunit un casting international composé notamment de Ouidad Elma, Nadia Niazi, Jillali Ferhati, Azalarab Kaghat et Anne Loiret.



Le Festival international du film de Kazan, qui se tient depuis 2005, a pour mission de favoriser l'échange d'expériences entre les professionnels du monde de la culture et des arts de Russie et des pays musulmans, en mettant en avant les valeurs humaines, spirituelles et morales ainsi que les traditions culturelles illustrées dans les réalisations de cinéastes musulmans et d’autres confessions.



L’événement a été fondé par le Conseil des muftis de Russie, l'Agence fédérale pour la culture et la cinématographie de Russie et le ministère de la Culture du Tatarstan avec le soutien du président de la République du Tatarstan.

Bouillon de culture

Exposition



La 6e édition de l’exposition "The Golden Brush" se tiendra du 1er au 4 octobre prochain au Théâtre national Mohammed V de Rabat, avec pour objectif de favoriser l’échange culturel entre artistes arabes et internationaux.

Initiée par la "Aldar Art Gallery" en partenariat avec l’Association "Titrit Art", cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une série d’expositions internationales organisées par la galerie dans différents pays à l’instar du Bahreïn, de la Jordanie, de la Tunisie et de la Turquie.

Selon les organisateurs, le choix de Rabat comme ville hôte de cette édition reflète la place civilisationnelle et artistique du Maroc ainsi que la richesse de son patrimoine traditionnel et contemporain.

Cette exposition ne se limite pas à mettre en avant des œuvres artistiques, mais se veut également une plateforme de dialogue ouvert entre les artistes, les critiques, le public et les établissements culturels, ajoutent les organisateurs.

Cette édition devra connaître la participation d’une centaine d’artistes marocains et étrangers, qui exposeront leurs œuvres sous de multiples formes d’arts plastiques. Des expositions d’arts contemporains, de calligraphie arabe, de photographie et de sculpture seront également au rendez-vous.

Cet événement s’accompagnera d’un riche programme culturel comprenant une série de conférences, ainsi que des rencontres ouvertes avec des artistes.

