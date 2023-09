Empathie et compassion universelles

Des quatre coins du monde, les messages de condoléances ne cessent de parvenir au Premier secrétaire de l'USFP

19/09/2023

Tous ces messages de condoléances, de compassion et de soutien qui ne cessent d’affluer de par le monde à l’adresse du Premier secrétaire de l’USFP dénotent, si besoin en est, de la place qu’occupe le parti sur l’échiquier mondial au sein de la grande famille des partis socialistes et démocrates.



A la tête des amis de l’USFP ayant fait part de leur grande compassion, il y a lieu de citer Pedro Sanchez en sa qualité de président de l’Internationale socialiste où d’ailleurs Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique de l’USFP, a été élue à la vice-présidence de cette organisation de renom regroupant quelque 135 partis socialistes, sociaux-démocrates ou travaillistes issus des quatre coins du monde.« Je souhaite exprimer, en tant que président de l’Internationale socialiste, la solidarité de notre organisation avec les victimes et leurs familles, les autorités du pays et, de manière toute particulière, avec nos camarades de notre parti frère, l’Union socialiste des forces populaires (USFP), lit-on en substance dans ce message.



Pedro Sanchez, au nom du PSOE, parti espagnol ami de l’USFP et dont il est le secrétaire général, exprime sa « profonde consternation et celle du PSOE » dans un autre message au Premier secrétaire. « Je vous prie, ajoute-t-il, d’accepter ma solidarité et celle du PSOE avec les victimes, leurs familles, les camarades de l’USFP et le peuple marocain dans son ensemble ».



Pour sa part, l’Internationale socialiste des femmes qui connaît également une présence remarquée de la femme ittihadie se dit « profondément attristée » rappelant que « nos pensées vont au peuple marocain en ces temps difficiles et douloureux (…) Comme toujours, l’ISF est solidaire du Maroc et en particulier de notre organisation membre, le Secrétariat national des femmes de l’Union socialiste des forces populaires ».



Bien d’autres messages, tout aussi chaleureux, tout aussi compatissants dont nous donnons la liste ci-dessous, sont parvenus au Premier secrétaire confirmant la considération dont jouit, à travers le monde, l’USFP qui, cela va sans dire, place l’intérêt du pays en premier. « Le Maroc d’abord », devrions nous rappeler en illustration de cette diplomatie parallèle modèle dont peut se targuer en toute légitimité notre parti.



MBA

​Liste des organisations et des partis ayant adressé leur condoléances au Premier secrétaire

Pedro Sanchez (PSOE), Antonio Costa (PS portugais), PS français

Partis africains : les présidents et SG du PS sénégalais de l’ADEMA et du RPM du Mali, du PAICV du Cabo Verde, du MPLA de l’Angola, du PNDS du Niger, de la Convergence pour la Démocratie de Guinée équatoriale, du CDPA du Togo, du FFS algérien, du Rassemblement des Forces Démocratiques de Mauritanie, d’Attakatol tunisien et du PDS égyptien.

Des leaders des partis d’Amérique latine, PRD et PRM de la République dominicaine, PS du Chili, Parti Libéral de Colombie, PS argentin, PS équatorien.

Des leaders des partis du Moyen-Orient et d’Asie : le Front de lutte populaire Palestine, le Fatah, l’Organisation de la Campagne pour la reconnaissance de l’Etat de Palestine, l’Union nationale du Kurdistan Irak, le PSD de Jordanie, le Parti socialiste du Yémen, le PSD du Kyrgyzstan.

Les organisations internationales IS, IS Femmes, IUSY et COPAL (organisation des partis d’Amérique latine).