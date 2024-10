Emoi au championnat du monde de marrons: Un octogénaire soupçonné de triche

20/10/2024

Il avait un marron en acier dans sa poche : un octogénaire, vainqueur du championnat du monde de conkers en Angleterre, est soupçonné d'avoir triché et les organisateurs de ce jeu traditionnel mènent l'enquête.

Le jeu, qui se dispute à deux, consiste à faire tournoyer un marron au bout d'une ficelle dans le but de fracasser celui de son adversaire.



Cette année, David Jakins, un ingénieur à la retraite de 82 ans, a remporté le titre masculin lors de l'édition qui s'est tenue dimanche dans le village de Southwick, dans l'est de l'Angleterre. Il s'agissait de la 46ème tentative pour ce vétéran, qui concourt depuis 1977.

Mais une réplique de marron métallique a été retrouvée par les organisateurs dans sa poche après sa victoire. David Jakins, lui, dément l'avoir utilisée dans la compétition.



Le finaliste malheureux, Alastair Johnson-Ferguson, est sceptique. "Mon marron s'est désintégré en un seul coup, ce qui n'arrive jamais. Je soupçonne une fraude et j'ai fait part de ma surprise aux organisateurs", a-t-il déclaré au journal The Daily Telegraph.



L'émoi est d'autant plus grand que David Jakins était chargé de percer et d'insérer les ficelles dans les marrons des participants, en tant que "King Conker".

St John Burkett, membre du comité organisateur, a indiqué à l'AFP qu'une enquête était en cours mais que les premiers éléments tendaient à disculper Jakins.



"Nous devons encore rassembler d'autres témoignages. Nous sommes aussi en train d'examiner de près une vidéo", a-t-il déclaré. "Les preuves disponibles semblent exonérer M. Jakins mais nous devons encore confirmer cela", a ajouté M. Burkett.

Plus de 200 personnes ont participé à ce championnat du monde, qui s'est tenu devant 2.000 spectateurs et permet de lever des fonds pour des organisations caritatives.



L'origine du jeu est réputée remonter à 1848 sur l'île de Wight, dans la Manche, mais le championnat du monde est organisé depuis 1965. Il a depuis essaimé hors du Royaume-Uni : un championnat est notamment organisé chaque année en Dordogne, en France.